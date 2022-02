Bautista Agut, la rivincita di Doha

La rivincita è servita. Roberto Bautista Agut ha sconfitto 6-3 6-4 Nikoloz Basilashvili e ha celebrato al Qatar ExxonMobil Open di Doha il decimo titolo ATP, il primo dal suo trionfo qui del 2019. Ha aspettato un anno per la vendetta, l'anno scorso infatti aveva perso contro il georgiano nella finale di questo stesso torneo: poi i due non si erano più incontrati.

Non capita così spesso di vedere gli stessi protagonisti sfidarsi per il titolo di uno stesso torneo in due anni di fila. Nelle ultime occasioni era successo al Roland Garros 2018 e 2019, quando Rafa Nadal superò Dominic Thiem, e prima ad Atlanta 2017 e 2018, e allora con due successi di John Isner su Ryan Harrison.

Curiosamente, a Bautista era già successo di incontrare due volte lo stesso avversario in finale. A Mosca, nel 2014 e 2015, si era sempre fermato a un passo dal titolo contro il croato Marin Cilic.

Bautista ha sfoderato un tennis aggressivo, che gli ha permesso di recuperare un break di svantaggio nel primo e nel secondo set e di tornare a vincere a Doha dove già si era imposto nel 2019. L'ATP 250 qatariota diventa così il secondo evento dopo Auckland (2016 e 2018) che lo spagnolo ha vinto più di una volta in carriera.

Basilashvili, dunque, perde la quarta finale sulle nove disputate in carriera. Il georgiano non perdeva un match nel torneo di Doha dal 2018, quando ha ceduto 6-4 al terzo di fronte al numero 1 del mondo Novak Djokovic.