Becker sotto processo a Londra dopo la bancarotta: rischia fino a 7 anni

Boris Becker, ex n.1 del mondo, vincitore di 6 Slam ed ex allenatore di Novak Djokovic, è accusato di "aver agito in modo disonesto" quando non ha consegnato nove trofei e medaglie, inclusi quelli dei due titoli di Wimbledon, per pagare i suoi debiti. Lo scrive con abbondanza di dettagli l’Evening Standard.

Il tedesco, oggi 54enne commentatore televisivo, era stato dichiarato in bancarotta nel giugno 2017 dopo che aveva preso in prestito circa 3,5 milioni di sterline dalla banca privata Arbuthnot Latham per una proprietà a Maiorca, in Spagna, nota come Finca, racconta Henry Vaughan che sta seguendo la vicenda per il tabloid londinese.

Becker è accusato di aver nascosto o di non aver consegnato i beni prima e dopo il suo fallimento ed è sotto processo presso la Southwark Crown Court con 24 capi d’accusa che afferiscono alla legge inglese sull'insolvenza, relativi al periodo tra maggio e ottobre 2017.

Il procuratore Rebecca Chalkley ha affermato che tra gli oggetti non consegnati e nascosti ci sono anche trofei come quello relativo al titolo di singolare maschile di Wimbledon del 1985 e 1989, all'Australian Open del 1991 e del 1996 e la sua medaglia d'oro olimpica conquistata nel 1992 a Bercollona nel doppio con Michael Stich.

L'ex numero uno del mondo, che ha commentato Wimbledon per la BBC l'anno scorso, è accusato di aver nascosto 1,13 milioni di euro ottenuti dalla vendita di una concessionaria Mercedes di sua proprietà in Germania.

Avrebbe trasferito i fondi su altri conti bancari, compresi quelli dell'ex moglie Barbara Becker e della moglie separata Sharlely "Lilly" Becker.

Avrebbe anche omesso di dichiarare due proprietà tedesche, così come il suo interesse in un appartamento a Chelsea, a ovest di Londra, e ha nascosto un prestito bancario di 825.000 euro (quasi 700.000 sterline), prosegue il cronista dell’Evening Standard.

"Secondo l'accusa, il signor Becker ha operato in modo disonesto con un certo numero dei suoi beni, che in vari modi ha effettivamente nascosto o reso non disponibile ai responsabili dell'identificazione dei beni", ha affermato la procuratore Chalkley.

Becker, che ha vinto 49 titoli in singolare su 77 finali durante i suoi 16 anni da tennista professionista, si è presentato in tribunale lunedì mattina mano nella mano con la sua compagna Lilian de Carvalho Monteiro.

Si è seduto al banco degli imputati con indosso un abito scuro e una camicia bianca, accanto a un traduttore tedesco che lo sta assistendo durante il processo nel caso abbia bisogno di aiuto con il vocabolario tecnico di specifici aspetti legali della vicenda.

La procuratore ha invitato la giuria, 11 uomini e a una donna, a “ignorare la celebrità di questo imputato e trattarlo esattamente nello stesso modo in cui trattereste qualcuno di cui non hai sentito parlare e non è sotto gli occhi del pubblico".

Becker, che è libero su cauzione, nega tutte le 24 accuse, che includono nove capi di imputazione per mancata consegna di trofei e altri premi, sette per occultamento di proprietà, cinque per mancata divulgazione della proprietà, due per rimozione di proprietà e uno per occultamento di debiti .

Il pubblico ministero ha detto ai giurati che il caso riguardava la bancarotta e che probabilmente i loro "si sarebbero sentiti sprofondare" quando è stato letto l'atto d'accusa. Ma ha aggiunto: “La questione si riduce a problemi quotidiani di disonestà e conoscenza della sitazione in questione. Questo è il cuore di questo caso".

Il processo continua e dovrebbe durare circa tre settimane: Becker rischia sino a 7 anni di carcere.