Bela/Sanyo: a Barcellona l'occasione ideale per riscattarsi

9.585 spettatori. È il record storico per una tappa del World Padel Tour, fatto registrare al Palau Sant Jordi di Barcellona durante il Master Final del 2019. Non verrà battuto quest’anno, perché per questioni legate alle disposizioni Covid la capienza è stata ridotta, ma il dato la dice lunga sulla voglia di padel della città catalana, dove il circuito è pronto a tornare per il quarto Master stagionale, il primo al coperto. Dopo gli eventi outdoor di Marbella, Valladolid e Cascais si torna indoor ed è sicuramente una buona notizia per Fernando Belasteguin e Sanyo Gutierrez, che – risultati alla mano – all’aperto stanno facendo parecchia fatica.



Dopo aver brillato nella prima parte dell’anno, vincendo le prove di Madrid, Vigo e Valencia, i due argentini hanno perso all’esordio negli ultimi due tornei, ma il periodo della stagione particolarmente fitto gli offre immediatamente un’occasione di riscatto, e anche fra le più importanti del calendario. Se vorranno davvero lottare per il numero uno, i due sudamericani non possono più sbagliare: col titolo in Portogallo, infatti, Galan e Lebron hanno allungato il loro vantaggio nella Race a quasi 2.500 punti, che diventeranno ancora di più al termine del Sardegna Open di Cagliari.

Il sorteggio catalano non è stato dei più felici per Bela e Sanyo, ma anche in questo caso ha offerto loro una bella chance di rivincita. Perché se le gerarchie di classifica verranno rispettate, per arrivare in semifinale le due leggende dovranno battere esattamente le tre coppie che li hanno eliminati dagli ultimi tornei: prima Nieto/Allemandi, poi Yanguas/Lamperti (favoriti contro Sanchez/Diaz) e quindi Navarro/Di Nenno, che da quinta coppia del seeding sono finiti nello stesso quarto della numero due. Paquito e il suo compagno argentino sono l’unica grande coppia che ancora non è riuscita a vincere nel 2021, ma l’impressione è che prima o poi arriverà anche il loro momento.



Dall’altra parte del tabellone ci sono invece Juan Lebron e Ale Galan, che al Palau Sant Jordi hanno vinto nel 2020 e puntano al bis, che per il secondo sarebbe tris dato che vinse anche la stagione precedente con Pablo Lima. Per i due spagnoli quarto di finale ipotetico con Ruiz/Stupaczuk, semifinale con Chingotto/Tello. Presenti tutte le classiche coppie tranne Coello/Ruiz, a causa dell’infortunio muscolare occorso al secondo nel momento peggiore dell’anno. Il giovane Coello, classe 2002, giocherà col 2001 Alejandro Arroyo.

Nel torneo femminile, invece, a guidare il tabellone ci sono come sempre Gemma Triay e Alejandra Salazar, anche se quanto visto nell’ultimo periodo fa pensare che la vera coppia da battere siano Ari Sanchez e Paula Josemaria, che con quattro successi detengono il record di titoli stagionali. E nei Master sono state davvero di un’altra categoria: hanno vinto sia a Marbella sia a Cascais, e sono arrivate in finale a Valladolid. Stavolta si gioca al coperto, ma per le due giovani spagnole non sembra essere un problema.



Nel Cuadro anche Claudia Jensen, con la classica compagna Sandra Bellver. Dopo il ritiro di Cagliari (dove la Jensen ha accusato problemi di vertigini durante il match di primo turno), le due ripartono da un duello molto complicato contro Lucia Sainz (vincitrice a Barcellona nel 2020) e Bea Gonzalez, numero 3 del tabellone. Un duo fortissimo e dalla grande continuità, ma che sin qui ha un po’ deluso: dopo la finale a Madrid nel primo torneo dell’anno non sono più riuscite ad arrivare a giocarsi un titolo.

BARCELONA MASTER 2021 – I TABELLONI

Oltre a Claudia Jensen, a Barcellona sono presenti altre otto giocatrici azzurre, ma nessun uomo. La coppia che parte più avanti è – come sempre – quella composta da Giulia Sussarello e Carolina Orsi, campionesse italiane e reduci dall’ottimo match del Sardegna Open contro Brea/Icardo, alle quali hanno strappato un set. Per giocare nel Cuadro per il secondo torneo consecutivo la lombarda e la laziale dovranno vincere due partite, la prima contro una coppia proveniente dal tabellone precedente.



Ci sono buone probabilità che le giocatrici in questione siano (di nuovo!) Chiara Pappacena e Giorgia Marchetti, già affrontate in finale agli italiani e poi due giorni dopo nel Master di Cascais, con una vittoria per parte. Ma se vorranno giocarsi un nuovo derby le due romane dovranno prima vincere il match di secondo turno della Pre-Previa, contro Lopez/Arellano oppure le wild card Dominguez/Ustero.

Direttamente al secondo turno della Pre-Previa anche Carlotta Casali, che sta ottenendo buoni risultati con l’esperta Lourdes Pascual. Le due si sono già qualificate a Cascais e puntano al bis a Barcellona, con tre match da vincere per centrare l’obiettivo. Ha un bye al primo turno anche Lorena Vano, che gioca con Carmen Castillon, mentre saranno in gara già lunedì Valentina Tommasi ed Erika Zanchetta, quest'ultima alla prima esperienza stagionale nel circuito più importante del mondo. All’esordio sfidano Castanera/Rico, con l’ottima coppia Wyckaert/Garcia ad attendere le vincitrici.