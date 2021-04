Belgrado: Berrettini nei quarti, oggi ci prova Mager (alle 16 in tv)

Gianluca Mager è impegnato nel secondo turno del “Serbia Open”, ATP 250 con un montepremi di 650.000 euro che si sta disputando sui campi in terra rossa del Novak Tennis Center (l’impianto dove si allena regolarmente il numero uno del mondo) di Belgrado.

Il 26enne sanremese, n.98 del ranking, promosso dalle qualificazioni, dopo aver battuto all’esordio nel main draw il serbo Laslo Djere, n.49 ATP e nono favorito del seeding, finalista un paio di settimane fa nel “Sardegna Open” di Cagliari (stoppato da Sonego), si gioca un posto nei quarti con l’australiano Alexei Popyrin, n.79 del ranking. Tra il ligure ed il 21enne di Sydney non ci sono precedenti.

Giornata di riposo, invece, per Matteo Berrettini. Il 25enne romano, n.10 del ranking e 2 del seeding, al secondo turno (per lui l’esordio) si è aggiudicato in due set il derby contro Marco Cecchinato, n.94 ATP, tornando a vincere un match dopo due mesi (l’ultimo successo l’aveva ottenuto al terzo turno degli Australian Open contro Khachanov quando a fine match si era infortunato agli addominali).

Venerdì, nel 14esimo quarto in carriera, il sesto sul “rosso”, il tennista allenato da coach Vincenzo Santopadre dovrà vedersela con il serbo Filip Krajinovic, n.33 del ranking e 5 del seeding (“giustiziere” all’esordio di Stefano Travaglia): Matteo si è aggiudicato in tre set l’unico precedente, disputato in finale all’ATP 250 di Budapest del 2019.

Il “padrone di casa” Novak Djokovic, numero uno del mondo, è il principale favorito, seguito nel seeding da Berrettini, dal russo Aslan Karatsev, n.28 ATP, e dall’altro serbo Dusan Lajovic, n.37 ATP. Le prime quattro teste di serie entreranno in gara direttamente al secondo turno.

Il torneo torna nel circuito dopo nove anni d’assenza: l’ultimo vincitore, nel 2012, è stato Andreas Seppi.

SuperTennis, la tv della FIT, segue in diretta e in esclusiva l’ATP 250 di Belgrado. Questa la programmazione:

giovedì 22 aprile - LIVE , non prima delle 14.30: Delbonis c. Lajovic

a seguire: MAGER c. Popyrin

venerdì 23 aprile - differita alle ore 00.05 ed alle ore 02.00

sabato 24 aprile - differita alle ore 00.05 ed alle ore 02.00 (quarti); LIVE alle ore 20.00 (semifinale2)

domenica 25 aprile - differita alle ore 00.05 (semifinale1); LIVE alle ore 17.00 (finale)

(q) Gianluca Mager (ITA) b. (9) Laslo Djere (SRB) 64 63

(5) Filip Krajinovic (SRB) b. Stefano Travaglia (ITA) 75 57 63

Marco Cecchinato (ITA) b. (wc) Viktor Troicki (SRB) 61 64

(2) Matteo Berrettini (ITA) bye

Secondo turno

(q) Gianluca Mager (ITA) c. Alexei Popyrin (AUS)

(2) Matteo Berrettini (ITA) b. Marco Cecchinato (ITA) 64 63

Quarti

(2) Matteo Berrettini (ITA) c. (5) Filip Krajinovic (SRB)

Primo turno

Ariel Behar/Gonzalo Escobar (URU/ECU) b. (Alt) Stefano Travaglia/Artem Sitak (ITA/NZL) 62 36 10-6

Simone Bolelli/Maximo Gonzalez (ITA/ARG) b. (wc) Miomir Kecmanovic/Dusan Lajovic (SRB) 64 64

Matteo Berrettini/Andrea Vavassori (ITA) b. Andres Molteni/Frederik Nielsen (ARG/DEN) 76(7) 64

Quarti

Simone Bolelli/Maximo Gonzalez (ITA/ARG) c. Tomislav Brkic/Nikola Cacic (BIH/SRB)

Matteo Berrettini/Andrea Vavassori (ITA) c. Luke Bambridge/Dominic Inglot (GBR)

Primo turno

(1) Gianluca Mager (ITA) b. Benjamin Bonzi (FRA) 46 76(1) 63

Turno di qualificazione

(1) Gianluca Mager (ITA) b. (8) Taro Daniel (JPN) 61 46 64

