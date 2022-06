Berlino, Bencic torna in finale. Bouchard e Osaka saltano Wimbledon

Ha impiegato tre ore e sette minuti, Belinda Bencic, per guadagnarsi un posto in finale al WTA di Berlino per il secondo anno consecutivo. La svizzera ha piegato in rimonta Maria Sakkari 6-7(6) 6-4 6-4 in una delle partite più lunghe dell'anno.

"E' stata una partita incredibile" ha detto Bencic, che ha ottenuto la quarta vittoria in sei partite sull'erba contro una Top 10. "Abbiamo spinto davvero al massimo, senza regalare niente. Penso sia stato un match di alta qualità, abbiamo creato proprio un bello spettacolo".

La campionessa olimpica, sconfitta un anno fa a Berlino da Liudmila Samsonova, ha raggiunto la quinta finale in carriera sull'erba in carriera.

Per festeggiare il secondo titolo su questa superficie dopo Eastbourne 2015, la svizzera dovrà superare la tunisina Ons Jabeur. Testa di serie numero 1 del tabellone, la tennista araba con la miglior classifica di sempre ha battuto Cori Gauff nel loro primo confronto diretto sull'erba. La statunitense, finalista al Roland Garros, aveva vinto tre degli ultimi quattro scontri ma dopo un primo set equilibrato, nel secondo non ha retto al ritmo dell'avversaria.

Jabeur ha chiuso 7-6(4) 6-2 e può così continuare a inseguire il secondo titolo in carriera sull'erba. Il primo, vinto a Birmingham l'anno scorso, resterà nella storia. E' il primo di sempre nel circuito WTA conquistato da una tennista araba.

Bencic e Jabeur si sono incontrate tre volte, sempre sulla terra rossa. Sarà il loro terzo confronto stagionale: Bencic ha vinto la finale di Charleston, Jabeur negli ottavi di Madrid lungo il percorso che l'ha portata fino alla conquista del titolo.

Non si sono disputate, invece, a causa della persistente pioggia le semifinali del Rothesay Classic, il WTA di Birmingham. Domenica, dunque, doppio impegno. Alle 11 ora locale, le 12 in Italia, la campionessa di Wimbledon 2019 Simona Halep incontrerà la brasiliana Beatriz Haddad Maia che ha eliminato Camila Giorgi e vinto il titolo a Nottingham la settimana scorsa. Nell'altra semifinale, alla stessa ora, Zhang Shuai sfiderà Sorana Cirstea. La finale è in programma non prima delle 13.30 ora locale.

Da lunedì, poi, si scalderà l'atmosfera per Wimbledon con le qualificazioni. Al terzo Slam della stagione non parteciperanno l'ex numero 1 del mondo Naomi Osaka e la canadese Eugenie Bouchard finalista nel 2014. La giapponese è ancora alle prese con l'infortunio al tendine d'Achille sofferto a Madrid per cui ha dovuto saltare gli Internazionali BNl d'Italia prima di tentare il rientro al Roland Garros, dove però è uscita al primo turno.

Bouchard, invece, ha spiegato di non voler usare una delle limitate possibilità di iscriversi con il ranking protetto per un'edizione di Wimbledon che non assegna punti. "Non avrebbe senso - ha spiegato -, meglio farlo per tornei che possono aiutarmi a tornare dove voglio”.