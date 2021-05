Berrettini, che testa! Ha smontato Ruud e adesso con Zverev….

La partita perfetta al momento giusto: bisogna avere colpi, fisico ma soprattutto la testa del campione. Matteo Berrettini ce l’ha di sicuro, anche se non è di quei campioni nati semplici, stile ‘Forrest Gump’ Sampras.

Non è uno di quelli che servono sempre l’ace quando il momento è importate perché non c’è altro pensiero disturbante nella loro testa al di fuori dell’impulso neuronale a picchiare la palla a 220 kmh nell’angolino.

Berrettini è uno che si fa domande e cerca risposte, ragiona su tutto, rimugina, approfondisce. Sbaglia, cade, si rialza, trova nuove soluzioni.

Quella che gli ha permesso di raggiungere la sua prima finale in un ATP Masters 1000, primo italiano a riuscirci a Madrid, era necessaria per disinnescare il tennis demolitore di Casper Ruud, il norvegese che studia da Nadal e si sente al telefono una volta al giorno con zio Toni, anche se lo zio-mentore di Rafa ora allena il canadese Auger Aliassime.

Ruud aveva battuto l’azzurro al primo turno del Roland Garros 2019 e lo scorso

anno nei quarti di finale agli Internazionali BNL d’Italia, 7-6 al terzo set, dopo lunga a dolorosa battaglia. Ruud ha superato in due set Fabio Fognini nei quarti di finale del recente ATP di Monte-Carlo. Ruud, a Madrid, ha mandato al tappeto tra gli altri il giocatore più caldo del circuito, il greco da Olimpo Stefanos Tsitsipas.

Eppure Ruud è finito a terra, nella polvere rossa della Caja Magica, perché Matteo ha saputo digerire le sconfitte e trarne insegnamento per applicare oggi la soluzione giusta a fare sembrare uno dei 5 più forti giocatori del mondo sul rosso, uno scolaretto qualunque. Costretto a lasciare la scena dopo un secco 6-4 6-4, solo un’ora e 21 minuti di partita, sommerso da 24 colpi vincenti dell’azzurro contro solo 7 “made in Oslo”.

“Il servizio è la mia arma principale ma oggi è con la risposta che sono riuscito a mettergli davvero pressione – ha spiegato a fine match – A lui piace, un come a me, aggirare la palla per tirare il diritto con un sacco di rotazione. Ma oggi ho giocato meglio di lui, sono stato aggressivo e non gli ho permesso di fare il suo gioco. Con lui sono sempre grandi battaglie e per lui quella di Madrid era la terza semifinale consecutiva e quindi aveva molta fiducia dentro di sé. Averlo battuto così è una grande soddisfazione”.

Il concetto berrettiniano del “O vinco o imparo” ha funzionato perfettamente nelle due occasioni in cui Matteo ha perso sulla terra battuta con il figlio di Christian Ruud, ex. n.39 del mondo ai tempi di Agassi e Sampras, Becker ed Edberg.

Quando ha perso ha rimuginato (da ragazzino lo aveva soprannominato “radio” perché durante la partita continuava a parlottare tra sé e sé) ed è arrivato alla conclusione che la prossima volta avrebbe aggredito con decisione la risposta, per non perdere campo e possibilmente impedire a Ruud di piazzarsi nell’angolo sinistro del campo a mulinare diritti, un po’ come fa da quello destro il gran mancino Nadal.

A Madrid ha applicato perfettamente la ricetta che si era scritto in mente e Ruud è stato cucinato a puntino.

Ora però, anche se si festeggia un grande risultato, è tutt’altro che finita: in finale oggi alle 18.30 (SuperTennis trasmetterà la differita in serata) lo aspetta Alexander Zverev, il giustiziere di Nadal e Thiem, il n. 6 del mondo, un anno più giovane di lui, due centimetri più alto (1 metro e 98 contro 1 metro e 96). Uno che ha già incontrato 3 volte, vincendone una, a Roma nel 2019.

Allora fu un 7-5 7-5 molto tirato, che vendicava il 7-5 6-2 subito, sempre agli Internazionali BNL d’Italia, l’anno prima. Del 2019 è anche la sfida vinta dal tedesco in semifinale al Masters 1000 di Shanghai, uno dei grandi risultati che lanciò l’azzurro verso la qualificazione per le Nitto ATP Finals di Londra.

Quando gioca come in questi giorni (soprattutto quando il servizio gli funziona come in questi giorni) lo scostante biondone da cui le ex fidanzate si tengono alla larga (è da poco diventato padre ma la madre di suo figlio non vuole vederselo intorno manco in cartolina) fa paura.

Quel suo servizio, caratterizzato da un lancio di palla altissimo, pare impossibile da “leggere”. Persino sulla terra battuta, persino da uno che ha vinto 20 Slam come Nadal.

Berrettini ne rispetta le doti ma non ha paura. “Con Sasha ho giocato due volte a Roma e una a Shanghai, situazioni e superfici diverse: serve molto, molto bene anche la ‘seconda’, che è pesante, difficile da aggredire perché arriva con tanta rotazione – ci ha spiegato in una recente intervista – Se vogliamo paragonarlo agli altri top player dell’ultima generazione potremmo dire che da fondo campo è un po’ simile a Medvedev; nel senso che è meno aggressivo di Tsitsipas, fa un po’ meno gioco ma con un servizio come il suo, spesso riesce a giocare comunque il colpo successivo in modo aggressivo. In risposta si mette lontano e cerca di farti sbagliare perché comunque copre il campo benissimo nonostante la sua stazza. E’ un giocatore molto forte, però ci si gioca”.

Ci si gioca oggi, alle 18.30. Con la consapevolezza di potercela fare, il gusto di mirare a un’affermazione di enorme prestigio (tra gli italiani solo Fabio Fognini vanta un titolo Masters 1000, quello di Monte-Carlo 2019) e sapendo che comunque arriverà a Roma lunedì da n.9 del mondo, un piccolo scalino più su di oggi, subito dietro a un certo Federer.

E sta bene, lì vicino a Roger, perché in fondo, a modo suo, Matteo Berrettini è il più federeriano tra i top player italiani di questa generazione. Servizio e diritto a cercare subito il punto, morbide smorzate e volée, testa fina, sensibilità, grande correttezza e sportività in campo. La cosa bella è che ha solo 25 anni, non quasi 40 come (purtroppo) il Maestro svizzero, e può migliorare ancora moltissimo. Anche perché si impegna a farlo tutti i giorni.