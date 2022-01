Berrettini senza limiti, domani ospite a Sanremo

Dopo Netflix, Matteo Berrettini è pronto a conquistare anche il Festival di Sanremo. Il numero 1 d'Italia, e nuovo numero 6 del mondo, terza miglior posizione di sempre mai raggiunta da un tennista azzurro nella storia del gioco, sarà il grande ospite sportivo di quest'anno sul palco dell'Ariston.

Amadeus, conduttore e direttore artistico per il secondo anno consecutivo, ha incassato il no del centravanti del Milan Zlatan Ibrahimovic, super-ospite dodici mesi fa. Ma ha confermato la presenza di Berrettini, primo italiano di sempre in finale a Wimbledon, unico ad aver giocato finora due edizioni delle Nitto ATP Finals e ad aver chiuso tre stagioni consecutive in Top 10.

Ricercato anche per le copertine delle riviste patinate e di moda, Berrettini è anche uno dei primi testimonial del brand tedesco Hugo Boss, un altro segno dell'appeal dell'azzurro anche per i marchi di moda pronti a investire nello sport.

Eleganza e portamento non gli mancano. Lo si vede in campo, lo si è visto quando ha partecipato al Met Gala, la notte più glamour di New York, con la fidanzata Ajla Tomljanovic, o alla celebrazione insieme alla nazionale di calcio campione d'Europa dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nella storia, sono diversi gli esempi di campioni sportivi che hanno sfilato sul palco più ambito della canzone italiana. Nel 1999 Fabio Fazio, grande tifoso della Sampdoria, ha invitato Roberto Mancini, icona dei blucerchiati da poco passato alla Lazio, e Alessandro Del Piero. Nel 2003, Pippo Baudo invitò la Juventus. Nel 2015, invece, sul palco è salito Antonio Conte allora commissario tecnico della nazionale di calcio.

Nelle comparsate, si ricordano Francesco Totti con la moglie Ilary Blasi nel 2006, Antonio Cassano intervistato da Antonella Clerici nel 2010 con tanto di dichiarazione finale di matrimonio, Federica Pellegrini che nel 2012 sfida Gianni Morandi. L'anno successivo le fiorettiste Ilaria Salvadori, Arianna Errigo ed Elisa Di Francisca hanno festeggiato l'oro olimpico di Londra dell'anno prima. Nel 2014 tanti sportivi nell'ultimo Sanremo targato Fazio: l'icona dello slittino Armin Zoeggler, la pallavolista Veronica Angeloni, il pugile Clemente Russo e il pallanuotista Amaury Perez.

Ma forse l'immagine sportiva per eccellenza, oltre al duetto fra Paolo Bonolis e Mike Tyson che cantano "Volare" nel 2005 è segnata dal silenzio. E' l'interruzione del Festival nel 1988 per assistere alla discesa di Alberto Tomba alle Olimpiadi invernali di Calgary.