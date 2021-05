Berrettini-Tsitsipas, che sfida! Sonego cerca l’impresa contro Thiem

Anche il “big match” degli ottavi vede un azzurro in campo. Dopo Sinner-Nadal di mercoledì (con il successo dello spagnolo), stavolta è il turno di Matteo Berrettini, che si gioca con Stefanos Tsitsipas un posto nei quarti agli Internazionali BNL d’Italia in corso al Foro Italico: la sfida dei bravi e belli tra il 25enne romano, n.9 del ranking e del seeding, ed il 22enne di Atene, n.5 ATP e quinta testa di serie è il secondo match programmato dalle 10 sulla Grand Stand Arena. “Siamo molto simili - ha detto l’azzurro -: servizio, diritto e via. Lui sta giocando molto bene ed è in fiducia, ma lo sono anch’io. Credo che sarà un gran match”.

Il 22enne di Atene - che a Roma è stato semifinalista due anni fa (stoppato da Nadal) - si è imposto nelle due sfide precedenti con Matteo, entrambe sul cemento ed estremamente lottate (secondo turno delle qualificazioni degli Us Open 2017 e primo turno degli Australian Open 2019), mentre è saltata quella negli ottavi degli Australian Open di quest’anno a causa del forfait dell’azzurro per un infortunio agli addominali.

Il tennista allenato da coach Vincenzo Santopdre sta giocando davvero molto bene sulla terra: rientrato a Monte-Carlo dopo uno stop di due mesi per il già menzionato problema agli addominali ed eliminato subito dallo spagnolo Davidovich-Fokina, ha poi vinto a Belgrado il suo quarto titolo ATP e la scorsa settimana ha raggiunto a Madrid la sua prima finale in un “1000” (fermato sul più bello da “Sascha” Zverev).

Alla sua quinta partecipazione al Masters 1000 Romano, Berrettini deve difendere i quarti dello scorso anno quando fu fermato da Ruud. Ma stavolta avrà un’arma in più: il pubblico di Roma.

Sempre sulla Grand Stand Arena, in chiusura di programma (non prima delle ore 19), tocca a Lorenzo Sonego, n.33 ATP, opposto all’austriaco Dominic Thiem, n.4 del ranking e del seeding. Il 27enne di Wiener Neustadt ha vinto in due set tirati l’unico confronto due anni fa in semifinale a Kitzbuhel, sulla terra austriaca.

Il 26enne torinese, però, sta giocando piuttosto bene: il mese scorso sulla terra del “Sardegna Open” di Cagliari ha vinto il suo secondo trofeo in carriera e al Foro ha ottenuto due vittorie convincenti contro Monfils e nel derby con Mager centrando per la prima volta gli ottavi agli Internazionali.

Al contrario Thiem, dopo il torneo di Dubai, si è preso quasi due mesi di pausa per ritrovare voglia e motivazioni rientrando a Madrid dove ha ceduto in due set in semifinale al futuro vincitore del titolo Zverev. Dominic a Roma è stato semifinalista nel 2017, fermato da Djokovic: da allora per lui due eliminazioni all’esordio (contro Fognini nel 2018 e Verdasco nel 2019) mentre lo scorso anno, fresco vincitore del suo primo trofeo Slam agli Us Open, ha rinunciato a partecipare.

Al secondo turno (per lui l’esordio) l’austriaco ha ripreso per i capelli un match quasi perso contro Fucsovics (“E’ stato un match molto duro, ho dovuto combattere anche contro me stesso, ma sono riuscito a vincere”) dimostrando di aver ritrovato la voglia di lottare.

Nell'ambito di un accordo tra SuperTennis e Sky, la tv della FIT trasmette ogni sera alle 22.30 il “match of the day” degli Internazionali BNL d'Italia maschili

