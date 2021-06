Bertens, annuncio a sorpresa: 'A fine stagione lascio il tennis'

L'olandese Kiki Bertens ha annunciato che questa sarà la sua ultima stagione nel circuito. In un post sul suo profilo Instagram, in inglese e in olandese, ha condiviso con i fan la sua decisione. "Ho sempre chiesto il massimo a me stessa, ma il serbatoio è ormai quasi vuoto" ha scritto la 29enne, che ha chiuso le ultime tre stagioni in Top 10 ma non è tornata sui suoi livelli dopo l'intervento al tendine d'Achille a fine 2020.

"Non c'è più equilibrio fra il duro lavoro quotidiano e la soddisfazioni che ne ricavo a fine giornata. Sono più che pronta ad aprire il nuovo capitolo della mia vita. Giocherò Eastbourne, Wimbledon e le Olimpiadi. Decideremo poi se il mio fisico avrà recuperato bene per continuare nel resto della stagione. Farò tutto il possibile per finire la carriera nel modo migliore".

Bertens ha conquistato dieci titoli WTA in singolare: il primo a Fès nel 2012, l'ultimo nel 2020 a San Pietroburgo. Il più prestigioso rimane il Mutua Madrid Open del 2019. Vanta dieci titoli in doppio, e diciotto trofei nei tornei ITF.

Nei tornei dello Slam, in singolare ha raggiunto la semifinale al Roland Garros nel 2016 e un quarto a Wimbledon nel 2018. Alle WTA Finals, ha centrato la finale di doppio nel 2017 e la semifinale in singolare l'anno successivo, quando subentrò all'infortunata Simona Halep. Ha toccato nel maggio 2019 un best ranking di numero 4 del mondo, il più alto per una tennista olandese.