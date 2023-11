Binaghi: 'Dedicato a Malagò, da lui mai complimenti'. Poi arrivano

"Credo che dobbiamo dedicare questa vittoria un po' al presidente del CONI Giovanni Malagò che, nonostante i tanti successi organizzativi e sportivi, non ha mai trovato la forza di fare una volta i complimenti al movimento e alla Federazione. Credo che questi ragazzi gli faranno trovare il coraggio di farlo" ha detto il presidente della Federazione Italiana Tennis Padel, Angelo Binaghi, a Sky dopo la conquista della Coppa Davis a Malaga.

In effetti i complimenti via social sono arrivati. "E'? di nuovo Coppa Davis! Il tennis italiano scrive la storia tornando a dominare il Mondo, 47 anni dopo l'unica vittoria del trofeo. Applausi ai nostri campioni, guidati da uno stratosferico Sinner e capitanati da Filippo Volandri, e alla Federtennis del presidente Binaghi" ha scritto Malagò commentando la vittoria sul suo profilo su X (ex Twitter).