Binaghi, orgoglio azzurro a Parigi: 'Trevisan ha già vinto il suo Roland Garros'

La vittoria appartiene ai più audaci, c'è scritto all'interno del Philippe Chatrier. "Potrebbe essere dedicata a Martina Trevisan" ha commentato il presidente della Federazione Italiana Tennis Angelo Binaghi, intervistato a Parigi dall'inviata di SuperTennis Francesca Paoletti dopo il successo dell'azzurra su Leylah Fernandez che l'ha promossa alla sua prima semifinale Slam in carriera.

"La storia sua e del suo team è molto emozionante, per certi versi travolgente tenendo conto di quanto successo di recente a Martina. Di sicuro è inaspettata e per questo ancora più bella. Credo che Martina e il suo team abbiano già vinto il Roland Garros" ha aggiunto Binaghi.

Nella seconda semifinale in programma sul Philippe Chatrier, la toscana affronterà la teenager Cori Gauff in una sfida che il nostro canale seguirà con un'edizione speciale di SuperTennis Today condotta da Giorgio Spalluto con tanti ospiti in studio e collegamenti in diretta con Parigi per vivere insieme in tempo reale l'evoluzione del match.

"In genere quando si arriva inaspettatamente a giocare partite così importanti, l'incoscienza della gioventù in genere aiuta molto - ha sottolineato il presidente della FIT -. Ma l'unico precedente, proprio qui al Roland Garros l'ha vinto Martina". Una rimonta, quella del 2020, che le aprì la strada nel torneo della vita, destinato a cambiare completamente gli orizzonti.

Questo Roland Garros porta con sé segnali importanti di rinascita per tutto il tennis femminile azzurro. Si pone sulla scia della qualificazione dell'Italia di Tathiana Garbin per la fase finale della Billie Jean King Cup, ottenuta grazie alla vittoria sulla Francia nel preliminare di Cagliari.

"E' curioso come in un anno in cui siamo massacrati dagli infortuni nel tennis maschile, le ragazze come successo negli anni dal 2006 al 2015 si siano messe a dire la loro - ha detto Binaghi -. E mettono una pezza a questo temporaneo problema di risultati nel tennis maschile, se possiamo parlare di problema. A livello assoluto abbiamo passato anni a sperare di portare qualche giocatore nella seconda settimana degli Slam. Ci eravamo abituati male, ma ci sono periodi di pausa in tutti i percorsi di crescita. Questi successi delle ragazze sono stati per certi versi inaspettati, anche se era un paio di mesi che sostenevo che il nostro tennis femminile avesse trovato un suo equilibrio sui nostri livelli storici".