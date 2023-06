Bolelli e Vavassori si fermano a un passo dal titolo a Halle

Si fermano a un passo dal sogno Andrea Vavassori e Simone Bolelli. In finale all'ATP 500 di Halle, il Terra Wortmann Open, la coppia azzurra ha ceduto 76(3) 36 10-6 contro Marcelo Melo e John Peers.

Possono comunque dirsi soddisfatti di aver raggiunto la prima finale come coppia al loro terzo torneo insieme.

Sono Peers/Melo ad aggiudicarsi il titolo di doppio di Halle, Bolelli/Vavassori si arrendono per 7-6 3-6 10-6.



?? Applausi alla coppia italiana per la prima volta insieme in una finale!#tennis pic.twitter.com/tgbhsSkI6t

— FITP (@federtennis) June 25, 2023

Complessivamente, Bolelli ha centrato la seconda finale in doppio della stagione dopo il titolo vinto con Fabio Fognini a Buenos Aires. Restano però undici i titoli all'attivo in questa specialità, e uno solo quello vinto sull'erba, nel 2021 a Mallorca con Maximo Gonzalez.

Vavassori, numero 44 nella classifica ATP di doppio (il suo best ranking), ha invece un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle cinque finali disputate nella specialità.

Anche Melo e Peers hanno raggiunto a Halle la loro prima finale insieme, ma la loro storia in doppio è decisamente più prestigiosa. Il brasiliano, 39enne ex numero 1 del mondo, ha festeggiato il 37mo titolo in doppio alla 72ma finale. Melo ha trionfato per la terza volta a Halle, dopo i successi consecutivi nel 2017 e 2018 con il polacco Lukasz Kubot, e il primo in un ATP 500 dal successo con McDonald a Tokyo del 2022.

Peers, 34enne ex numero 2 del mondo, ha conquistato il 27mo trofeo in doppio alla 44ma finale, il primo da Sydney 2022 (in coppia con il ceco Polasek). Il britannico ha vinto almeno un titolo all'anno per l'undicesima stagione consecutiva.

É CAMPEÃO!!! ??????????@marcelomelo83 e John Peers AUS vencem 76(3) 36 [10-6] italianos Bolelli/Vavassori e conquistam o título do ??ATP500 de Halle na grama



Nada menos quero 37º título do circuito do Marcelo em 72 finais!



Seu 5º título na grama na carreira! pic.twitter.com/kV5o4eCybM

— Os Olímpicos (@osolimpicos) June 25, 2023

Bolelli e Vavassori hanno giocato alla pari con i più quotati specialisti per tutta la partita. Nel primo set hanno cancellato quattro palle break, compreso il punto decisivo, nel quarto gioco e un set point, sempre sul 40-40, nel decimo. Ma sono riusciti ad allungare al tie-break. Ma l'affiatamento degli avversari, al settimo torneo come coppia, e la loro maggiore esperienza, ha fatto la differenza nei momenti decisivi.

La coppia azzurra sale ancora di tono nel secondo set. Bolelli e Vavassori conquistano un break di vantaggio in avvio (2-0) e lo difendono fino alla fine. Decisiva, al secondo set point, una prima vincente di Vavassori che costringe Melo ad azzardare una sbilenca risposta di diritto. Ma al match tie-break, come nel tie-break del primo set, Melo e Peers giocano meglio i punti importanti e festeggiano il titolo.