Bolzano: Oradini cala il tris...col brivido!

E' Giovanni Oradini il vincitore del "Sparkasse Alperia Trophy" , torneo ITF maschile da 25mila dollari di motepremi che si è concluso sui campi in terra rossa del Tennis Club Bolzano, in Trentino. In finale il 25enne di Rovereto, terza testa di serie, ha battuto in rimonta per 46 63 76(1), dopo una battaglia di quasi tre ore e mezza, il francese Erhard Mathys, primo favorito del seeding, dopo aver cancellato un match-point nel decimo gioco del terzo set.

Per il tennista trentino si tratta del terzo titolo ITF conquistato in carriera, il primo in questa stagione: gli altri due - Sharm el Sheikh (cemento) e Warmbad Villach (terra), entrambi da 15mila dollari di montepremi - li ha vinti nel 2022.