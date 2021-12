Bomba Adidas: 24 nuove pale nella linea 2022

Una? Due? Dieci? No, ventiquattro. È il numero impressionante di pale lanciate sul mercato da Adidas per la stagione 2022. Un’intera linea tutta nuova che abbraccia ogni genere di giocatore: professionisti, amatori, donne e anche bambini, con i modelli “Youth” più piccoli e meno pesanti. Il lancio del brand tedesco era uno dei più attesi e non ha deluso, con la riedizione di tutti i modelli di punta del marchio, trasformati in delle vere e proprie linee tutte nuove.



Fino allo scorso anno, per esempio, alla parola Metalbone era associata solamente la pala del numero uno del mondo Ale Galan, che con buona probabilità impugnerà il suo nuovissimo modello già dal Master Final di Madrid. Ora, invece, Metalbone è diventata l’etichetta di un’intera linea che comprende sette modelli differenti. Oltre ai due di punta, quelli Lite (meno costosi e meno performanti) e quelli junior, spicca la Metalbone Greenpadel, una pala green formata in fibra di lino 100% riciclabile, progettata con un occhio al bene del pianeta. Tutte le pale saranno disponibili nei migliori negozi (e online) da venerdì 10 dicembre.



La nuova edizione dei quattro modelli Adidas più celebri:

ADIDAS METALBONE 3.1

La pala top di gamma del brand tedesco si sdoppia come nel 2021, ma con una differenza. Ale Galan ha impugnato la versione tradizionale del vecchio modello nei tornei Open, e quella Master (uguale, ma con inserti verdi) nei Master, mentre stavolta la differenza non è solo cromatica. Il numero uno del mondo giocherà infatti nel 2022 con il modello HRD (che impugna nella foto in apertura), che differisce dalla versione tradizionale (foto a lato) non solo per i colori del ponte ma anche per la gomma utilizzata al suo interno. Si tratta della Eva High Memory, passo avanti rispetto alla Soft Performance dell’altra.



In generale, la Metalbone si presenta con le stesse caratteristiche che l’hanno resa famosa in tutto il mondo, a partire da una potenza con pochi uguali sul mercato. Riproposto anche l’apprezzato sistema Weight & Balance, che attraverso l’inserimento di fino a sei pesi permette di cambiare a piacimento il bilanciamento della pala, alla ricerca di maggiore potenza o maggior controllo.

ADIDAS ADIPOWER 3.1

Seba Nerone è appena andato in pensione, giocando a Buenos Aires l’ultimo torneo professionistico di una carriera magica, ma i tanti amanti della sua Adipower possono stare tranquilli. Il modello continua a vivere e continua a portare la firma dell’ex numero uno del mondo, volto di una pala che – come dice il nome – punta tantissimo sulla potenza. La sua forma cosiddetta a “diamante oversize” permette di sfruttare le caratteristiche tipiche di una pala offensiva, ma con uno sweetspot più ampio del solito che garantisce maggiore controllo. Essendo orientata sulla potenza, è anche piuttosto rigida. Va saputa maneggiare.



Interessante la presenza – come già nel modello precedente – della tecnologia Spin Blade Mold, una rugosità 3D presente sulle due facce della pala, che permette di imprimere alla palla un buon effetto, soprattutto su colpi come vibora o bandeja, che devono restare bassi e diventare complessi da difendere.

ADIDAS ADIPOWER CTRL 3.1

Volendo generalizzare, si può dire che le pale da padel si dividano fra quelle di potenza e quelle di controllo, ma agli ingegneri di Adidas piace sfidare le leggi tradizionali. Così, già da anni propongono una pala che per definizione è entrambe le cose: la Adipower CTRL (che sta per control), arma del mancino Alex Ruiz, quest’anno vincitore del suo primo titolo nel World Padel Tour con Franco Stupaczuk. Un po’ meno rigida della “sorella” in giallo, la CTRL è di forma rotonda, con tutto ciò che ne consegue a livello di bilanciamento, punto dolce e facilità di utilizzo. Ma è comunque in grado di garantire grande potenza.

Anche la Adipower CTRL 3.1 presenta la rugosità Spin Blade Mold, che aiuta anche il controllo, e rispetto agli altri modelli top di gamma risulta la più maneggevole, il che volendo la rende buona anche per quei giocatori un po’ meno esperti, ma comunque a un livello sufficiente per sfruttare le potenzialità.

ADIDAS ADIPOWER LIGHT 3.1

Come dice il nome stesso, si tratta di un modello più leggero rispetto agli altri, con un peso che va dai 345 ai 360 grammi. Per questo risulta adatta alle donne, e non a caso ha come testimonial Marta Ortega, una delle giocatrici più forti del padel contemporaneo, campionessa del mondo e d’Europa con la Spagna. Il peso ridotto la rende più maneggevole, la forma rotonda aiuta il controllo, ma il fatto che questa pala rimanga comunque all’interno della categoria “power” di Adidas basta e avanza per etichettarla come un modello in grado di garantire potenza, senza rinunciare al resto.



I tratti distintivi di questo modello sono la gomma Eva Soft Energy all’interno del nucleo, e il carbonio albuminizzato 24k con la quale è realizzata. Ma guai a pensarla come una racchetta “solo” da donna: va benissimo anche per gli uomini in cerca di un modello più leggero. Scelta che ha più pro che contro.