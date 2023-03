Bonadio cede a Djere ma saluta Santiago a testa alta

Una sconfitta, a volte, riesce comunque a strapparti un sorriso. Potrebbe essere questo il pensiero di Riccardo Bonadio, che ha salutato con orgoglio al secondo turno il "Movistar Chile Open" (montepremi 642.735), ATP 250 in corso sulla terra rossa di Santiago del Cile.

Il 29enne di San Vito al Tagliamento ricorderà probabilmente per il resto della sua carriera questo torneo perchè, iniziato dalle qualificazioni, è stato il primo in cui ha trovato la vittoria in un main draw del circuito maggiore (63 76(5) all'esordio contro il colombiano Daniel Elahi Galan) arrivata alla prima presenza in un evento di questo livello. La sconfitta per 75 75 in un'ora e 48 minuti al secondo turno contro il serbo Laslo Djere assume così una dimensione più lieve.

Tanto per il risultato, arrivato dopo aver conquistato cinque palle break (di cui una nel nono gioco della prima frazione che l'avrebbe portato a servire per il set), quanto per il livello dell'avversario. Djere infatti si presentava a Santiago come sesta forza del seeding, con 127 posizioni in più nel ranking (n.55 contro n.182) e forte di un'esperienza nel circuito ben maggiore, che lo ha portato a conquistare due titoli in carriera entrambi sulla terra battuta (Sardegna 2020 e Rio de Janeiro 2019).

Il 27enne di Senta si è procurato una chance per passare in vantaggio già nel primo turno di risposta, dovendone annullare una a sua volta nel game successivo. Arrivati in equilibrio sul 5-5, Bonadio ha fronteggiato col servizio un primo set point per il serbo, che in precedenza aveva concesso una palla break al tennista veneto per portarsi in vantaggio 5-4. La zampata decisiva al primo set è arrivata nel dodicesimo gioco, quando Bonadio ha dovuto cedere in maniera decisiva la battuta al quarto set point in favore di Djere.

La seconda frazione si è aperta con tre palle break per il classe 1993 di San Vito al Tagliamento nei primi due turni di servizio del serbo. Ed è stato nuovamente il dodicesimo gioco a fare la differenza, con l'ex n.3 Junior che è riuscito a sfruttare il primo match point in risposta e a trasformare la seconda delle otto palle break avute.

Nei quarti di finale Djere affronterà il vincente della sfida fra la wild card e idolo di casa Cristian Garin (n.100 ATP), qua campione nel 2021, e l'argentino testa di serie n.3 Sebastian Baez (n.35).

