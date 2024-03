Boulter show a San Diego: prima semifinale '500'

Prosegue la settimana da applausi di Katie Boulter. La britannica ha raggiunto al Cymbiotika San Diego Open la prima semifinale in un WTA 500, e la prima in carriera sul duro, dopo aver eliminato nei quarti la brasiliana Beatriz Haddad Maia e in semifinale Donna Vekic, numero 28 del mondo.

"E' stata una battaglia in condizioni difficili" ha detto Boulter dopo il 64 63 alla croata che le garantisce un nuovo best ranking. Da lunedì sarà in Top 40.

An explosive match point ??@katiecboulter moves past the No.7 seed Vekic and is into the semifinals!#SanDiegoOpen pic.twitter.com/FbF1PB0wHK

— wta (@WTA) March 1, 2024

In semifinale Boulter affronterà Emma Navarro che giocherà la terza semifinale della stagione grazie al 64 62 sulla qualificata australiana Daria Saville. La statunitense punta al secondo titolo WTA in carriera dopo il successo a Hobart dello scorso gennaio, il primo in un WTA 500.

Campionessa NCAA alla Virginia University nel 2021, Navarro ha ribaltato il match da sotto 1-4 nel primo set. "Qualcuno tra il pubblico mi ha detto di svegliarmi. E' stata la scossa che mi serviva - ha detto -. Non avevo mai affrontato Daria, è stato difficile. Ho cercato di adattarmi al suo gioco, mi è servito un po' di tempo per mettere insieme una strategia, capire come avrei voluto giocare. Ma alla fine ci sono riuscita".

On a roll this week ??



Emma Navarro is back in the #SanDiegoOpen semifinals after putting in a fabulous performance against Saville! pic.twitter.com/1GTmMHLLLF

— wta (@WTA) March 1, 2024

Nell'altra semifinale si sfideranno Jessica Pegula e Marta Kostyuk. La statunitense, numero 5 del mondo e prima testa di serie, ha superato 61 26 62 Anna Blinkova e continua così la sua rincorsa verso il quinto titolo WTA in carriera, il secondo in casa dopo il successo a Washington del 2019.

Pegula sta giocando il suo primo torneo dall'Australian Open, dopo l'infortunio al collo che l'ha costretta a saltare Doha e Dubai, il primo con il nuovo allenatore Mark Merklein affiancato dall'ex numero 1 del mondo in doppio Mark Knowles.

Il terzo successo in tre confronti diretti con Blinkova, maturato grazie a 25 vincenti a fronte di 17 errori, proietta Pegula in semifinale contro Marta Kostyuk. L'ucraina, numero 34 del mondo, ha piegato in rimonta Anastasia Pavlyuchenkova, numero 25, 46 64 63 e centrato la prima semifinale della stagione.

Pegula è in corsa anche in doppio. Insieme a Desirae Krawczyk, sfideranno in semifinale Ulrikke Eikeri e Guo Hanyu.