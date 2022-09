Brancaccio si ferma in “semi” a Stettino ma sarà Top 200

Non ce l’ha fatta Raul Brancaccio: l’ostacolo dell’austriaco Dennis Novak nelle semifinali dell’ATP Challenger di Stettino si è rivelato troppo alto. Del resto il davisman, compagno di squadra di Dominic Thiem, ora è n.136 del mondo, ma è stato a lungo tra i Top 100, con un best ranking di n.86.

Dotato di un tennis potente e molto aggressivo Novak, testa di serie n.7 del torneo, si è imposto in due set, 6-4 7-6(9), durati due ore e un minuto, e si è guadagnato l’opportunità di giocare per il titolo contro il francese Corentin Moutet che nell’altra semifinale ha superato il russo, che gioca senza bandiera, Alexander Shevchenko 6-4 6-2..

Può di sicuro recriminare Brancaccio, sull’andamento del tie-break finale: ha avuto a disposizione ben 4 set point (due consecutivi sul 6-4 per lui) ma non è riuscito a chiudere, a portare il match al terzo set.

Il suo è stato comunque un torneo molto positivo: le vittorie sulla testa di serie n.1 Federico Coria, n.78 del mondo, su Flavio Cobolli e poi sull’argentino Federico Delbonis, testa di serie n.6, testimoniano di un livello di gioco importante e ormai consolidato. Con i punti conquistati a Stettino è in arrivo un nuovo best ranking per la prossima settimana, con l’ingresso per la prima volta tra i primi 200 giocatori del mondo. Una bella soddisfazione per il 25enne di Torre del Greco che ha tutte le carte in regola per puntare molto più in alto.