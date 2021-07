Bronzetti, Paolini e Giorgi: quanto azzurro in campo a Losanna! (live ora in tv)

Tanto azzurro in campo oggi nel secondo turno del “Ladies Open Lausanne 2021”, torneo WTA 250 con montepremi di 235.238 dollari in corso sulla terra rossa di Losanna, in Svizzera.

Si comincia con Lucia Bronzetti, che sulla terra elvetica ha firmato la prima vittoria in un main draw del circuito maggiore, per giunta al primo tentativo. La 22enne riminese di Villa Verucchio, n.241 WTA (best ranking proprio questa settimana), promossa dalle qualificazioni, dopo aver liquidato all’esordio la svizzera Tess Sugnaux, n.608 del ranking, in gara grazie ad una wild card, prova a fare ancora meglio sfidando la russa Anna Blinkova, n.82 WTA ed ottava favorita del seeding.

Tra la romagnola e la 22enne moscovita non ci sono precedenti.

In contemporanea c’è anche Jasmine Paolini. La 25enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.87 WTA (best ranking eguagliato) e settima favorita del seeding, dopo il rocambolesco successo del primo turno sulla greca Valentini Grammatikopoulou, n.273 WTA, proveniente dalle qualificazioni (la tennista toscana, sotto 5-2 al terzo, ha chiuso 7-5 annullando due match-point), deve vedersela con la russa Natalia Vikhlyantseva, n.175 del ranking, mai affrontata in carriera.

In chiusura di programma palcoscenico del Centrale per Camila Giorgi, il cui match è stato rinviato di 24 ore causa pioggia: la 29enne di Macerata, n.62 del ranking e quarta testa di serie, dopo aver regolato all’esordio la qualificata norvegese Ulrike Eikkeri, n.298 WTA, si gioca un posto nei quarti con la kazaka Zarina Diyas, n.102 del ranking.

La numero uno azzurra è in vantaggio per 2-1 nei precedenti con la 27enne di Almaty e si è aggiudicata proprio gli ultimi due.

La prima favorita del torneo è la slovena Tamara Zidansek, n.50 del ranking, che precede la francese Fiona Ferro, n.52 WTA e campionessa in carica, a segno nell’edizione del 2019 (lo scorso anno il torneo non si è disputato a causa della pandemia), seguita nel seeding dalla svizzera Jil Teichmann, n.56 WTA, e appunto dall’azzurra Camila Giorgi, n.61 WTA.

SuperTennis, la tv della Fit, segue in diretta e in esclusiva il WTA 250 di Losanna. Questa la programmazione:

giovedì 15 luglio - LIVE alle ore 11.00: PAOLINI c. Vikhlyantseva

non prima delle ore 17.30: GIORGI c. Diyaz

venerdì 16 luglio - differita alle ore 03.00

sabato 17 luglio - differita alle ore 03.00 (quarti) e alle ore 23.00 (semifinale1)

domenica 18 luglio - differita alle ore 05.00 (semifinale2); LIVE alle ore 11.00 (finale); replica alle 22.30

RISULTATI

“Ladies Open Lausanne 2021”

WTA 250

Losanna, Svizzera

12 - 18 luglio, 2021

$235.238 - terra

SINGOLARE

Primo turno

(q) Lucia Bronzetti (ITA) b. Tess Sugnaux (SUI) 61 60

(7) Jasmine Paolini (ITA) b. (q) Valentini Grammatikopoulou (GRE) 63 46 75

(4) Camila Giorgi (ITA) b. (q) Ulrike Eikkeri (NOR) 62 60

Secondo turno

(q) Lucia Bronzetti (ITA) c. (8) Anna Blinkova (RUS)

(7) Jasmine Paolini (ITA) c. Natalia Vikhlyantseva (RUS)

(4) Camila Giorgi (ITA) c. Zarina Diyas (KAZ)

QUALIFICAZIONI

Primo turno

(2) Lucia Bronzetti (ITA) b. Ylena In-Albon (SUI) 36 63 63

