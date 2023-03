Bronzetti e Paolini salutano Indian Wells

Giornata storta per Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini Buona la prima per Camila Giorgi nel “BNP Paribas Open”, secondo WTA 1000 stagionale (combined con il primo ATP Masters 1000 del 2023) dotato di un montepremi di 8.800.000 dollari che si sta disputando sul cemento californiano dell’Indian Wells Tennis Garden (tutti i match live su SuperTennis e SuperTenniX).

Bronzetti, n.71 WTA, ha ceduto 75 46 63, dopo due ore e 52 minuti di lotta, alla statunitense Bernarda Pera, n. 43 del ranking, incassando la sesta sconfitta di fila al primo turno. Per Lucia, che in questo 2023 ha vinto solo in United Cup, si avvicina ora una cambiale pericolosa, dovendo difendere gli ottavi a Miami dello scorso anno. Tuttavia per lei, nonostante la nuova battuta d’arresto, ci sono segnali di ripresa.

Uno pari il bilancio dei precedenti. Inizio deciso di Lucia che non sfrutta una palla-break nel game d’apertura del primo set e che a sua volta ne annulla due in quello successivo (1-1). Pur muovendosi discretamente, Bronzetti chiama un “medical time out” per un problema alla coscia sinistra al cambio campo con la statunitense avanti 3-2: alla ripresa del gioco, con una vistosa fasciatura, Lucia riaggancia la sua avversaria sul 3 pari. Nel nono game due doppi falli consecutivi di Pera consegnano il break all’azzurra che però non sfrutta l’occasione: anzi, perde tre giochi di fila e cede 7-5.

La reazione di Lucia si concretizza in avvio di seconda frazione con un doppio break che le permette di schizzare avanti 4-0 (che per poco non è 5-0). L’azzurra difende il vantaggio fino al 5-2 con l’americana al servizio 0-30: Pera si rifà sotto con un parziale di 13 punti ad 1 (5-4) ma la romagnola riesce a pareggiare il conto (6-4) alla terza opportunità.

Pera porta a casa un complicato primo game del terzo set nonostante due doppi falli ed una palla-break (1-0), poi strappa la battuta all’azzurra al termine di un combattutissimo gioco durato 14 punti (2-0) e conferma il vantaggio (3-0). Nel quinto gioco, dopo essere stata avanti 40-0, la statunitense annulla con un diritto lungolinea una prima chance del contro-break all’azzurra ma non la seconda (3-2). Poi Pera manca due opportunità di riprendersi in break e la rimonta di Bronzetti è completa (3-3). Nell’ottavo game, però, alla terza chance, su un errore di diritto di Bronzetti la statunitense si riprende il break di vantaggio (5-3): Lucia si innervosisce e con un diritto in rete incassa un altro ko all’esordio (6-4)

Una Paolini, n.63 WTA, meno brillante e reattiva del solito, è stata invece sconfitta 75 60, in un’ora e 17 minuti, dalla tedesca Tatjana Maria, n.70 del ranking, semifinalista a Wimbledon lo scorso luglio.

In parità il bilancio dei precedenti (1-1). La prima a provare l’allungo è la tedesca che centra il break al sesto gioco (4-2) ma la tennista toscana se lo riprende immediatamente (4-3) e poi riaggancia la sua avversaria sul 4 pari. Nell’undicesimo game non sfrutta una preziosa palla-break e poco dopo finisce per incassare il 7-5 dalla 35enne di Bad Salgau.

I colpi in chop di Tatjana, decisamente inconsueti nel circuito, continuano a mettere fuori tempo Jasmine che si ritrova subito indietro anche nella seconda frazione. Un pizzico di frustrazione fa il resto con l’azzurra che sbaglia tanto anche sotto rete mentre Maria continua a servire con costanza ed incisività (5-0). Paolini interrompe l’emorragia (7 giochi di fila) evitando il “bagel” ma la tedesca chiude 6-1 al primo match-point sul diritto in rete dell’azzurra.

Sarà dunque Maria l’avversaria d’esordio della russa Daria Kasatkina, n.8 del ranking e del seeding, finalista nel 2018.

Nella notte italiana in campo anche per Elisabetta Cocciaretto, n.50 WTA, sorteggiata al primo turno contro la spagnola Parrizas Diaz, n.88 del ranking, già battuta all’esordio sulla terra di Parma lo scorso anno. Chi vince dovrà vedersela con la spagnola Paula Badosa, n.22 del ranking e 21 del seeding, campionessa nell’edizione del 2021 (quella disputata in ottobre a causa della Pandemia).

Al secondo turno ci sono già due azzurre. Camila Giorgi, n.46 WTA, vincitrice un paio di settimane fa a Merida del suo quarto titolo, dopo il successo dell’esordio in due set sull’olandese Rus, n.130 del ranking, proveniente dalle qualificazioni (aveva battuto Errani al turno decisivo), sfiderà la statunitense Jessica Pegula, n.3 del ranking e del seeding.

La 29enne di Buffalo è in vantaggio per 6 a 2 nel bilancio dei confronti diretti e si è aggiudicata tutte le ultime tre sfide, due delle quali finite 7-5 al terzo. L’ultimo successo della marchigiana risale alle semifinali di Montreal 2021 quando poi Camila avrebbe conquistato il suo primo trofeo da “1000”.

Martina Trevisan, n.26 WTA e 23esima testa di serie, entrerà invece in gara proprio al secondo turno contro la vincente del match tra la statunitense Madison Brengle, n.87 del ranking, e la tedesca Laura Siegemund, n.126 WTA, promossa dalle qualificazioni.