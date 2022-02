Brooksby, nuovo inizio a Dallas

Quattro vittorie su quattro. Resta perfetto il bilancio di Jenson Brooksby nei quarti di finale ATP. Lo statunitense, votato Newcomer of the Year (Debuttante dell'anno) nel 2021, ha allungato la serie positiva a Dallas grazie al secondo successo in carriera sull'australiano Jordan Thompson. Nell'ATP 250 per la prima volta in calendario (diretta SuperTennis, disponibile anche on demand su SuperTennix), ha mostrato tutta la sua varietà di colpi nel netto successo 6-3 6-0.

"Sono molto felice di come ho giocato, il mio tennis è migliorato e sento sempre più fiducia" ha detto Brooksby. Costretto a saltare le Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals a Milano per un infortunio agli addominali e la trasferta australiana per aver contratto il COVID-19, lo statunitense sta disputando il suo primo torneo del circuito maggiore in stagione.

Durante l'off-season, ha spiegato, "ci sono stati solo tre o quattro giorni in cui mi sono allenato stando davvero bene in campo".

Ha iniziato il 2022 al Challenger di Columbus l'ultima settimana di gennaio, e anche lì non si è sentito bene ma non a causa del coronavirus. "Dopo quel torneo ho potuto allenarmi meglio e per più ore, ed è quello che volevo" ha detto.

Il suo tennis ha attirato l'attenzione di grandi campioni come Andy Murray. “Brooksby è il tipo di giocatore che mi piace guardare, tante variazioni, grande intelligenza tennistica, gran difesa, ha slice e volée di rovescio praticamente identici a Florian Mayer” ha detto lo scozzese.

?? Semifinals locked in.



???? Jenson Brooksby continues to impress in Dallas, taking out ???? Thompson 6-3, 6-0.#DALOpen pic.twitter.com/kLmXJ0Ytmo

— Dallas Open (@DALOpenTennis) February 11, 2022

Come raccontava Vincenzo Martucci, Brooksby si descrive come un giocatore completo quanto singolare. "Il mio gioco non si basa su colpi decisivi o debolezze. Il tennis non è una gara a chi tira più forte. È più una questione di scegliere il colpo giusto al momento giusto e applicare sul campo la tattica che studi precedentemente, cercando di imparare qualcosa di nuovo ogni partita”.

Lo fa anche attraverso l'osservazione delle icone che hanno cambiato la storia moderna dello sport. Ha studiato la solidità di Novaj Djokovic, ammira la forza mentale di Rafa Nadal, ma vuole costruire la sua strada.

Appassionato di musica classica e di pianoforte, Brooksby si diverte a suonare la Sonata n. 3 di Bach, Clocks e The Final Countdown. Ulteriori indizi di una curiosità che si spinge al di là dei confini del campo.

"Voglio imparare cose nuove, ma devo capire come rimanere sempre concentrato senza pensare troppo" ha raccontato lo statunitense, numero 54 del mondo, che insegue la seconda finale ATP dopo quella persa a Newport l'anno scorso. Per raggiungerla dovrà battere Marcos Giron, numero 70 ATP, che a sorpresa ha eliminato la testa di serie numero 1 Taylor Fritz 6-4 3-6 7-6(3).

Tutto statunitense il quartetto di semifinalisti. L'altro finalista, infatti, uscirà dal derby tra i due Top 100 più alti in classifica, John Isner e Reilly Opelka. Per entrambi, si tratta della prima semifinale ATP dal Masters 1000 del Canada dell'anno scorso. Allora furono entrambi sconfitti da Daniil Medvedev (Isner in semifinale, Opelka in finale).

? A day at the museum ?



Take a tour with @ATPTour player @ReillyOpelka of SMU's @MeadowsMuseum, which offers one of the largest and most comprehensive collections of Spanish art outside of Spain.#DALOpen pic.twitter.com/3U5RVHcC6H

— Dallas Open (@DALOpenTennis) February 11, 2022

Isner, che gioca a due passi dalla sua casa di Dallas a Highland Park, ha sconfitto 6-4 6-4 Vasek Pospisil. "E' stata la mia miglior partita in tutto l'anno" ha detto lo statunitense che aveva battuto in tre tiebreak Kevin Anderson al secondo turno. Opelka ha chiuso con un punteggio simile, 6-3 6-4, contro il mancino francese Adrian Mannarino. Opelka è in vantaggio 3-1 nei precedenti. Nella semifinale dell'unico torneo ATP indoor negli USA, appare normale ipotizzare almeno un tiebreak. Ne hanno giocati finora 11, infatti, su 13 set disputati.