Budapest: tocca a Paolini e Cocciaretto

Giornata d'esordio per Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto nel "Budapest Open 125", WTA 125k che si sta disputando sui campi in terra battuta della capitale ungherese (115.000 dollari di montepremi).

La 26enne di Castenuovo di Garfagnana, n.75 WTA e terza favorita del seeding, reduce dai quarti nel Wta di Portoroz (dove non è riuscita a confermare il titolo conquistato nel 2021), debutta contro la bulgara Viktoriya Tomova, n.109 del ranking.

Tra la tennista toscana e la 27enne di Sofia non ci sono precedenti.

Nel pomeriggio tocca ad Elisabetta Cocciaretto. La 21enne di Fermo, n.96 WTA, non particolarmente fortunata nel sorteggio, deve vedersela subito con la "padrona di casa" Anna Bondar, n.52 WTA e seconda testa di serie del torneo.

Anche quella tra la marchigiana e la 25enne ungherese di Szghalom è una sfida inedita.

Prosegue il "momento no" di Lucia Bronzetti, eliminata all'esordio lunedì. La 23enne di Villa Verucchio, n.63 WTA e quarta favorita del seeding, ha ceduto per 26 64 64, dopo due ore e mezza di lotta, alla tedesca Tamara Korpatsch, n.118 WTA, promossa dalle qualificazioni.

Per la tennista riminese è il terzo ko consecutivo al primo turno dopo quelli rimediati a New York (costretta al ritiro per infortunio contro Davis nel finale del terzo set) e la scorsa settimana a Bucarest.

