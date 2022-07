Budapest: Trevisan nei quarti, oggi ci prova Cocciaretto (live alle 17 in tv)

Elisabetta Cocciaretto torna in campo nel tardo pomeriggio per il secondo turno dell’“Hungarian Grand Prix”, torneo WTA 250 con un montepremi di 251.750 dollari che si sta disputando sulla terra rossa di Budapest, in Ungheria.

La 21enne di Fermo, n.118 WTA, dopo essersi presa la rivincita sulla wild card di casa Reka Luca Jani, n.129 del ranking, deve vedersela con la ceca Katerina Siniakova, n.93 WTA: tra la marchigiana e la 26enne di Hradec Kralove non ci sono precedenti.

Già nei quarti Martina Trevisan. La 28enne mancina di Firenze, n.26 WTA (best ranking e nuova numero uno d’Italia) e seconda favorita del seeding, dopo aver battuto in rimonta la wild card ungherese Natalia Szbanin, 18 anni, n. 386 del ranking, mercoledì si è imposta 64 75 sull’ucraina Kateryna Baindl, n.138 WTA, promossa dalle qualificazioni.

Venerdì nei quarti Trevisan affronterà l’ungherese Anna Bondar, n.53 ATP e nona testa di serie: è una sfida inedita quella tra la tennista toscana e la 25enne di Szghalom.

Già fuori la ceca Barbora Krejcikova, n.17 WTA e prima favorita del seeding, battuta 61 76(1) dalla cinese Xiyu Wang, n.102 del ranking, e l’ucraina Anhelina Kalinina, n.39 WTA e quarta testa di serie, ritiratasi dopo aver perso il primo set (6-3) contro la ceca Katerina Siniakova, n.93 WTA.

Ancora in corsa, invece, la kazaka Yulia Putintseva, n.32 WTA e terza testa di serie, nonché campionessa in carica.

RISULTATI

“Hungarian Grand Prix”

WTA 250

Budapest, Ungheria

11 - 17 luglio, 2022

$251.750 - terra

SINGOLARE

Primo turno

Elisabetta Cocciaretto (ITA) c. (wc) Reka Luca Jani (HUN) 76(7) 62

(2) Martina Trevisan (ITA) b. (wc) Natalia Szbanin (HUN) 26 62 60

Secondo turno

Elisabetta Cocciaretto (ITA) c. Katerina Siniakova (CZE)

(2) Martina Trevisan (ITA) b. Kateryna Baindl (UKR) 64 75

Quarti

(2) Martina Trevisan (ITA) c. (9) Anna Bondar (HUN)

DOPPIO

Primo turno

Katarzyna Piter/Kimberley Zimmermann (POL/BEL) b. Elisabetta Cocciaretto/Maria Carle (ITA/ARG) 67(5) 64 10-5

TABELLONE