Budapest tricolore: Cocciaretto e Trevisan a caccia delle semifinali (dalle 15 in tv)

Sono due le azzurre in campo oggi pomeriggio per i quarti di finale dell’“Hungarian Grand Prix”, torneo WTA 250 con un montepremi di 251.750 dollari che si sta avviando alle fasi decisive sulla terra rossa di Budapest, in Ungheria.

La prima a scendere in campo è Elisabetta Cocciaretto. La 21enne di Fermo, n.118 WTA, trova dall’altra parte della rete la statunitense Bernarda Pera, n.130 del ranking: tra la marchigiana e la 27enne americana di origini croate (è nata a Zadar) non ci sono precedenti.

Due vittorie di carattere quelle ottenute fin qui dalla tennista allenata da coach Fausto Scolari che, dopo essersi presa la rivincita sulla wild card di casa Reka Luca Jani, n.129 del ranking, contro la quale aveva giocato proprio a Budapest lo scorso anno prima del lungo stop, giovedì si è imposta in tre set lottatissimi sulla ceca Katerina Siniakova, n.93 WTA, in un match dove entrambe hanno spinto su ogni palla come non ci fosse un domani. Per Elisabetta un altro passo in avanti verso la top cento.

In chiusura di programma tocca a Martina Trevisan. La 28enne mancina di Firenze, n.26 WTA (best ranking e nuova numero uno d’Italia) e seconda favorita del seeding, si gioca un posto nelle semifinali con l’ungherese Anna Bondar, n.53 ATP e nona testa di serie: è una sfida inedita quella tra la tennista toscana e la 25enne di Szghalom.

A Budapest la tennista toscana, seguita da coach Matteo Catarsi, ha esordito battendo in rimonta la wild card di casa Natalia Szbanin, 18 anni, n. 386 del ranking: quindi mercoledì ha sconfitto in due set l’ucraina Kateryna Baindl, n.138 WTA, promossa dalle qualificazioni. Per Martina altro best ranking in arrivo: virtualmente è numero 24.

Fuori già al primo turno sia la ceca Barbora Krejcikova, n.17 WTA e prima favorita del seeding, battuta 61 76(1) dalla cinese Xiyu Wang, n.102 del ranking, che l’ucraina Anhelina Kalinina, n.39 WTA e quarta testa di serie, ritiratasi dopo aver perso il primo set (6-3) contro la ceca Katerina Siniakova, n.93 WTA.

Regolarmente nei quarti, invece, la kazaka Yulia Putintseva, n.32 WTA e terza testa di serie, nonché campionessa in carica.

RISULTATI

“Hungarian Grand Prix”

WTA 250

Budapest, Ungheria

11 - 17 luglio, 2022

$251.750 - terra

SINGOLARE

Primo turno

Elisabetta Cocciaretto (ITA) c. (wc) Reka Luca Jani (HUN) 76(7) 62

(2) Martina Trevisan (ITA) b. (wc) Natalia Szbanin (HUN) 26 62 60

Secondo turno

Elisabetta Cocciaretto (ITA) b. Katerina Siniakova (CZE) 75 46 75

(2) Martina Trevisan (ITA) b. Kateryna Baindl (UKR) 64 75

Quarti

Elisabetta Cocciaretto (ITA) c. Bernarda Pera (USA)

(2) Martina Trevisan (ITA) c. (9) Anna Bondar (HUN)

DOPPIO

Primo turno

Katarzyna Piter/Kimberley Zimmermann (POL/BEL) b. Elisabetta Cocciaretto/Maria Carle (ITA/ARG) 67(5) 64 10-5

TABELLONE