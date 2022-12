Bye bye 2022, gennaio - Barty regina degli Aus Open, un sogno che diventa realtà

Pronti, partenza e via…in Australia! Tutti si aspettano una finale tra Osaka ed Halep al “Melbourne Summer Set 1” (239.477 dollari di montepremi), uno dei due WTA 250 in programma in contemporanea sui campi in cemento di Melbourne Park nella metropoli australiana la prima settimana dell’anno. Ma quando sta per concretizzarsi la sfida ecco che Naomi, n.13 del ranking e prima favorita del seeding si ritira in "semi" contro la russa Kudermetova, n.31 WTA e terza testa di serie. Non manca invece l’appuntamento Simona, n.20 WTA e seconda testa di serie, che liquida in due set la cinese Qinwen Zheng, n.126 del ranking, partita dalle qualificazioni.

Dopo venti mesi Halep ritrova la vittoria ed il sorriso: la 30enne di Costanza si aggiudica il trofeo battendo in finale 62 63 la russa Kudermetova. E pensare che prima del torneo Simona, che nelle ultime 13 stagioni (dal 2010) aveva raggiunto sempre almeno una finale ma che non conquistava un trofeo dagli Internazionali d’Italia del 2020, aveva anche pensato ad un possibile ritiro. Invece per la ex regina del tennis mondiale arriva il 23esimo titolo in carriera su 41 finali. “Credevo di essere vicino alla fine della mia carriera - aveva detto - ma onestamente dopo questa pre-stagione e come mi sento in questo momento sento di avere ancora qualche anno da giocare…”. Nel 2021 una lesione al polpaccio e al ginocchio sinistro, rimediato nel match di secondo turno contro la tedesca Kerber proprio nella sua amata Roma, aveva pesantemente condizionato una stagione che ad agosto l’aveva vista uscire dalla top-ten per la prima volta dopo oltre sette anni e mezzo. A metà settembre le nozze con il 42enne magnate macedone Toni Iuruc. Ma Simona non è ancora pronta per fare soltanto la moglie...

AZZURRE SCONFITTE IN FINALE

Nulla da fare per Sara Errani e Jasmine Paolini nella la finale del doppio nel “Melbourne Summer Set 1”: la 34enne di Massa Lombarda, n.133 del ranking di specialità, e la 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.165 WTA in doppio, cedono 63 61 alle statunitensi Asia Muhammad, n.44 WTA in doppio, e Jessica Pegula, n.51 WTA, seconde favorite del seeding.

MELBOURNE 2 E’ DI AMANDA

Jasmine Paolini esce di scena al secondo turno del “Melbourne Summer Set 2” (239.477 dollari di montepremi), uno dei due tornei WTA 250 in programma in contemporanea sui campi in cemento di Melbourne Park a inizio anno. La 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.53 del ranking, dopo essersi fatta un bel regalo di compleanno battendo in rimonta la slovacca Schmiedlova, n.85 WTA, cede 36 62 63 alla rumena Begu, n.62 del ranking, protagonista all’esordio dell’eliminazione della statunitense Pegula, n.18 WTA e prima testa di serie del torneo.

Il trofeo finisce nella bacheca di Anisimova. Non giocava un torneo da Indian Wells lo scorso autunno Amanda, e non raggiungeva una finale né vinceva un titolo da due anni (Bogotà 2019). Ma a Melbourne cambia tutto: la 20enne statunitense, n.78 del ranking, recupera un break di svantaggio nel set decisivo prima di imporsi 75 16 64 sulla bielorussa Aliaksandra Sasnovich, ex top 30 ora n.107 WTA, che alla terza finale nel circuito maggiore deve ancora rimandare la festa per il primo titolo.

“ASH” PROFETA IN PATRIA…

Lucia Bronzetti, n.148 WTA, promossa dalle qualificazioni, cede con un periodico 7-5 alla statunitense Kenin, n.12 WTA e sesta favorita del seeding, nel match d’esordio dell’“Adelaide International” (WTA 500 - montepremi 703.580 dollari) sui campi in cemento del Memorial Drive nella città sulla costa dell’Australia Meridionale. Per la terza volta Ashleigh Barty conquista un titolo WTA in casa. Per la seconda volta in tre edizioni, la numero uno del mondo trionfa ad Adelaide: non ha storia la finale contro Elena Rybakina, numero 14 WTA.

La 25enne di Ipswich, che non ha più perso il servizio dal 46 2-4 contro Gauff, n.22 WTA, nel suo primo match nel torneo (gli ottavi), chiude 63 62 con 17 vincenti e 13 gratuiti. Decisivo un parziale di sette game consecutivi dal 3-3 nel primo set che l'a spinge verso il 14mo titolo su venti finali. Con questo successo, “Ash” raggiunge 17 vittorie nelle ultime 18 partite contro top 20, e 21 nelle ultime 24 giocate in Australia. Regina del tennis mondiale da 102 settimane consecutive, quinta serie più lunga da quando esiste il ranking computerizzato WTA, e 109 complessive.

SCATTA LA MISSIONE DOWN UNDER

Sono 6 le rappresentanti del tennis tricolore impegnate nelle qualificazioni degli Australian Open, primo Slam del 2022: Martina Trevisan, seconda testa di serie, rimasta fuori di un soffio dal tabellone principale, la veterana azzurra Sara Errani, nona testa di serie, Lucia Bronzetti, 26esima testa di serie, Lucrezia Stefanini, Federica Di Sarra ed Elisabetta Cocciaretto, quest’ultima al rientro alle competizioni dopo un 2021 piuttosto travagliato (è ferma dallo scorso luglio) per un problema al ginocchio sinistro. Cocciaretto supera un turno ma Trevisan e Bronzetti fanno ancora meglio conquistando un posto in tabellone.

ADELAIDE 2: MADISON RITROVA LE…CHIAVI

Nulla da fare per Jasmine Paolini nel secondo turno dell’“Adelaide International 2”, (WTA 250 - montepremi di 239.477 dollari) sui campi in cemento della città sulla costa dell’Australia meridionale. La 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.52 del ranking, sconfigge in due set l’australiana Sanders, n.135 WTA, proveniente dalle qualificazioni, ma si arrende 46 64 64 alla statunitense Davis, n.95 del ranking.

Subito fuori le prime due favorite del seeding: la bielorussa Sabalenka, n.2 WTA (wild card), si fa rimontare dalla svedese Peterson, n.93 del ranking, mentre l’ucraina Svitolina, n.16 WTA, cede alla statunitense Keys, n.87 del ranking. Proprio Madison, dopo più di due anni, torna al successo: in finale Keys domina 61 62 il derby statunitense contro Alison Riske, n.57 WTA, aggiudicandosi il sesto trofeo su undici finali giocate.

PAULA SI PRENDE SYDNEY

Il “Sydney Tennis Classic” (WTA 500 - 703.580 dollari di montepremi) sul cemento Down Under offre in semifinale una rimonta clamorosa: quella della campionessa in carica del Roland Garros, Barbora Krejcikova, n.4 del ranking e 3 del seeding, che incassa un “bagel” nel primo set ma poi supera la finalista delle WTA Finals, l’estone Kontaveit, con lo score di 06 64 76(12) dopo aver annullato ben sette match-point. In finale però la ceca è costretta a lasciare strada alla spagnola Paula Badosa, n.9 WTA e quinta testa di serie, che s’impone 63 46 76(4) conquistando il suo terzo trofeo della carriera. La sfida per il titolo di Sydney mette di fronte le due giocatrici che hanno guadagnato più posizioni tra le top 10 di fine 2021: la spagnola infatti aveva iniziato da numero 70, la regina di Parigi da numero 65.

AUSTRALIAN OPEN: SI VA IN SCENA

Sono 4 le azzurre in gara agli Australian Open, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) sul cemento di Melbourne Park nella metropoli australiana. Esordio amarissimo per Jasmine Paolini: la 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.52 WTA, è sconfitta 61 63 dalla rumena Ruse, n.72 del ranking, e l’appuntamento con la prima vittoria Down Under è rimandato ancora. Il torneo finisce al secondo turno, invece, per Martina Trevisan: la 28enne mancina di Firenze, n.111 WTA - rimasta fuori di un soffio dal tabellone principale che si è guadagnata attraverso le qualificazioni -, dopo aver regolato in due set la lucky loser giapponese Hibino, n.125 del ranking, cede 60 63 alla spagnola Badosa, 24enne di origini statunitensi (è nata a Manhattan, New York), n.6 WTA (“best”) ed ottava testa di serie. Ma grazie ai punti conquistati a Melbourne la tennista toscana si garantisce il ritorno in top 100.

Stop al secondo turno anche per Lucia Bronzetti: la 23enne di Villa Verucchio, n.142 WTA (best ranking appena siglato), superate le qualificazioni ed approdata per la prima volta nel main draw di uno Slam, “rompe il ghiaccio” subito battendo in rimonta la russa Gracheva, n.78 del ranking. Poi però va a sbattere contro la regina del tennis mondiale “Ash” Barty che sulla Rod Laver Arena la sconfigge con un doppio 6-1. Ma la romagnola può sorridere pensando al nuovo primato personale.

Ancora una volta - la quarta a Melbourne - terzo turno fatale per Camila Giorgi: sulla Rod Laver Arena ci vuole una prestazione monstre per portare a casa quella che è una vera e propria “mission impossible” per la marchigiana, rientrata nel tour da protagonista dopo una pausa di quasi tre mesi ed una seconda positività al Covid-19 che le è costata la partecipazione ai tornei in preparazione dello Slam Down Under. Ma così non è. Troppo “timida” e frettolosa l’azzurra, quasi mai in grado di mettere realmente in difficoltà la regina del tennis mondiale nonché beniamina di casa. La 30enne di Macerata, n.33 del ranking e 30 del seeding, dopo aver concesso appena quattro giochi all’esordio alla russa Potapova, n.68 WTA, ed essersi ripetuta contro la ceca Martincova, n.47 del ranking, cede 62 63 alla numero uno del mondo Barty, che si impone per la quarta volta in altrettante sfide con l’azzurra.

PRIMA SETTIMANA CON SORPRESE

Salutano già al primo turno la canadese Laylah Fernandez, 23esima testa di serie, che raccoglie sei game con la wild card Inglis, la ceca Petra Kvitova, 20esima testa di serie, che di game con la rumena Cirstea ne fa ancora meno, quattro, e la statunitense Cori Gauff, 18esima testa di serie, anche lei battuta nettamente dalla cinese Wang.

Secondo turno fatale per una infortunata Emma Raducanu, n.18 WTA e 17esima testa di serie, che cede 64 46 63 alla montenegrina Kovinic, n.98 del ranking. La giovane britannica ha un problema alla mano destra e prova a vincere senza il diritto, o meglio lo utilizza giocandolo tagliato, ma non basta. Per molti Emma è già una “One Slam Winner”, in pratica l’exploit di un singolo torneo, seppure prestigioso.

CORNET, CHE SCHERZO ALLA MAESTRA!

Sempre al secondo turno la francese Alize Cornet, n.61 WTA, elimina con un doppio 6-3 la spagnola Garbine Muguruza, n.3 del ranking e del seeding, vincitrice delle WTA Finals di novembre. La 32enne di Nizza è l’unica tennista in attività con 60 partecipazioni Slam consecutive: punta a battere il record della giapponese Sugiyama (62, prima c’è Schiavone con 61), poi potrebbe appendere la racchetta al fatidico chiodo.

La 19enne danese Clara Tauson, n.39 WTA, rispedisce a casa l’estone Kontaveit, n.7 del ranking e del seeding (62 64): la russa Anastasia Pavlyuchenkova, n.11 WTA e decima testa di serie, “manda in pensione” l’australiana Sam Stosur, in tabellone con una wild card e al suo ultimo match di singolare nel circuito.

AMANDA ELIMINA NAOMI

La più bella partita della vita: la gioca sulla “Margaret Court Arena” Anisimova, n.60 WTA, per battere Osaka, n.14 del ranking e 13 del seeding, alla fine di un long tie-break, chiuso 10-5 con un ace, per guadagnarsi il privilegio di sfidare “Ash” Barty negli ottavi.

La 20enne statunitense tiene testa alla giapponese, campionessa in carica, e salva addirittura due match-point sul 5-6 nel terzo set, con il servizio a disposizione. Ma soprattutto dimostra di non subirne la potenza: serve 11 ace contro i 5 della nipponica e piazza 46 vincenti contro i 21 dell’avversaria, diventata regina del tennis mondiale a gennaio 2019 dopo il suo primo trionfo australiano. In quella stessa stagione Amanda, appena 18enne, raggiungeva il n.21 del ranking e le semifinali al Roland Garros, il suo migliore risultato al netto dei due titoli WTA conquistati a Bogotà (2019) e a Melbourne la settimana precedente l’inizio del Major Down Under.

La bionda americana di famiglia russa, con gli occhi azzurri e il nasino all’insù, era entrata in crisi dopo la scomparsa del padre Konstantin sempre in quel 2019 ma sembra ora decisamente in ripresa: nel suo angolo da questa stagione siede un nuovo coach, l’australiano Darren Cahill, l’allenatore di Hewitt e Agassi prima e recentemente di Halep.

PRIMI QUARTI SLAM PER ALIZE

Deve giocare ben 60 Major consecutivi Cornet, n.61 WTA, per riuscire ad approdare nei quarti. E a Melbourne ci riesce grazie al successo negli ottavi per 64 36 64 sulla rumena Simona Halep, n.15 del ranking e 14 del seeding, che pure fino a quel momento non aveva perso nemmeno un set. La marcia della francese si arresta però contro la statunitense Collins, n.30 WTA e 27esima testa di serie, che si impone in due set (7-5 6-1).

SI RIVEDE MADISON

Dopo la spagnola Badosa, n.6 del ranking ed 8 del seeding, la statunitense Keys, n.51 WTA ma fresca vincitrice di uno dei due tornei ad Adelaide di inizio stagione, elimina anche la ceca Krejcikova, n.4 del ranking e del seeding, e torna al penultimo atto dello Slam australiano a sette anni di distanza dall’ultima volta. Madison sfiderà la “padrona di casa” Barty che rispedisce negli spogliatoi in lacrime l’altra americana Jessica Pegula, n.21 WTA, liquidata 62 60 in appena 67 minuti di partita.

BARTY IN FINALE CONTRO COLLINS

Quanta pressione si sente addosso Ashleigh ora che è a un passo dalla storia? Riuscirà a reggere l’attesa di un popolo di appassionati che da 45 anni aspetta una nuova regina “aussie”? L’immagine scolorita di Evonne Goolagong - anche lei aborigena come Barty - che sorride con il trofeo in mano non sembra turbare più di tanto la 25enne di Ipswich, che continua sorridente a distribuire fendenti con la racchetta con invidiabile naturalezza.

Poco più di un’esibizione per lei la semifinale contro Keys. Alla statunitense allenata da Thomas Hogstedt, scesa in campo in una “Rod Laver Arena” piena al massimo della capienza consentita, non basta il tennis scintillante che le ha permesso di vincere il titolo ad Adelaide e di eliminare a Melbourne due top 10 come Badosa e Krejcikova, cedendo appena 9 giochi i due partite. Madison è già sotto la doccia dopo poco più di un’ora: 61 63 lo score per Barty.

Sembra tutto facile per lei: fare ace ma variare anche i tagli della battuta, spingere di diritto (sempre nel posto più scomodo per l’avversaria) e soprattutto piazzare il suo meraviglioso rovescio tagliato esattamente dove vuole, dove serve per preparare la conquista del punto.

L’avversaria che l’aspetta in non è certo morbida: Danielle Collins, n.30 del ranking e 27 del seeding, tra quarti con Cornet e semifinale contro la polacca Iga Swiatek, n.9 WTA e settima testa di serie (64 61) non perde un set. La 28enne statunitense, due volte campionessa universitaria NCAA, appare in una condizione invidiabile che le ha permesso di disputare un torneo eccezionale centrando la sua prima finale in un Major ed assicurandosi l’ingresso in top ten.

ASHLEIGH NELLA STORIA

Una finale difficile, poi la festa. Una standing ovation da brividi accompagna il momento del trionfo di Barty, prima australiana a vincere lo Slam di casa dal 1978, quando Chris O’Neill sconfisse Betsy Nagelsen. La numero uno del mondo supera 63 76(2) Collins in una “Rod Laver Arena” traboccante di passione. Ashleigh diventa così la seconda tennista in attività dopo Serena Williams ad aver vinto un Major su tutte le superfici, dopo i trionfi sull’erba di Wimbledon nel 2021 e sulla terra rossa del Roland Garros nel 2019.

La 25enne di Ipswich ha perso solo 21 game per arrivare in finale, ed ha subito un solo break (negli ottavi contro Anisimova). Il primo set della finale, contro la quarta statunitense sulla sua strada, non inizia in maniera troppo diversa dagli altri: Collins, con il suo tennis potente e la curiosa abitudine di non sedersi ai cambi campo, consegna il break del 4-2 con un doppio fallo, e Barty se lo assicura per 6-3. L’energia che si avverte, anche se certo il pubblico non può fare il tifo per lei, carica Collins: “Meglio giocare in uno stadio così che in uno vuoto”, dirà poi. Le esultanze vistose, le urla di auto-incitamento dopo ogni punto, connotano il suo modo di stare in campo, ma certo non la rendono simpatica al pubblico di casa. Ad ogni modo nella seconda frazione vola sul 5-1 giocando a braccio libero il suo tennis migliore: appena però nella sua mente si insinua il pensiero di un possibile terzo set eccola improvvisamente tornare preda della tensione. Ashleigh, al contrario, resta fredda, rassicurata anche dall’aver vinto 11 delle ultime 14 finali giocate. Ed aggiudicandosi il tie-break per 7 punti a 2 questa diventa la numero 12.

Barty riceve il trofeo dalle mani di Goolagong, a cui la unisce una comune discendenza aborigena e l’aver raggiunto la vetta della classifica. Anche se Evonne, prima campionessa Slam proveniente da una delle popolazioni indigene d’Australia, vedrà riconosciuto il suo status solo 31 anni dopo. “E' una delle esperienze più belle di sempre - dice la numero uno del mondo -. Sono felice che oggi qui ci sia anche la mia famiglia. Siete stati eccezionali. Ho realizzato un sogno. E mi sento molto fiera di essere australiana”. Nessuno però sospetta quale sia il vero significato di quelle parole…

ITALIA-FRANCIA DI BJK CUP AD ALGHERO

L’incontro del turno preliminare della Billie Jean King Cup by BNP Paribas 2022 - nuova denominazione dal 2020 della Fed Cup - tra Italia e Francia, in calendario venerdì 15 e sabato 16 aprile, si disputerà al Tennis Club Alghero. La città sarda sarà quindi per la seconda volta sede di una sfida azzurra: nel 2007 la nazionale maschile vinse 4-1 sul Lussemburgo nel match valido per il Gruppo 1 della Zona Europa/Africa di Coppa Davis. La sfida tra le azzurre guidate da Tathiana Garbin e le transalpine si disputerà sul green set e all’aperto: la squadra vincente si qualificherà per le Billie Jean King Cup Finals in programma nel mese di novembre in sede unica (sarà Glasgow) con dodici nazionali partecipanti (alle nove che si aggiudicheranno il turno preliminare si aggiungono le finaliste della passata edizione, ovvero Russia e Svizzera, più una wild card: l’invasione dell’Ucraina con la conseguente esclusione di Russia e Bielorussia cambierà però le carte in tavola).

PRESO LO STALKER DI EMMA

Arrestato lo stalker di Raducanu. La campionessa degli US Open da qualche mese era perseguitata da un uomo che per tre volte si era introdotto nella sua casa di famiglia a Londra. Come racconta il Daily Mirror, Amrit Magar, 35 anni, sposato e disoccupato, era ossessionato dalla 19enne britannica: innamorato di Emma, le lasciava biglietti che riteneva messaggi d’amore. Dopo essere riuscito a risalire al suo indirizzo di casa, aveva raggiunto l’abitazione una prima volta lasciando una lettera, una seconda la mappa con tutta la strada percorsa per arrivare fin lì, e infine la terza, lo scorso 4 dicembre, decorando un albero nel giardino con ghirlande natalizie. Lo stalker aveva anche rubato una scarpa come souvenir, convinto che fosse di Emma: invece era del padre Ian che, grazie alle telecamere di sorveglianza, l’aveva individuato e riconosciuto. Magar è stato giudicato colpevole dalla Corte di Bromley.