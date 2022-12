Bye bye 2022, ottobre - Krejcikova vince due titoli, Swiatek non molla ma attenzione a Pegula

Come sempre ci mette gambe e cuore ma non bastano. Esordio amaro per Sara Errani nel “Parma Ladies Open” (WTA 250 - montepremi di 251.750 dollari), organizzato da MEF Tennis Events, sulla terra rossa del Tennis Club Parma. La 35enne di Massa Lombarda, n.109 WTA, in gara con una wild card, battuta 75 75 dalla statunitense Davis, n.99 del ranking. Prosegue anche il momento difficile di Lucia Bronzetti, n.61 del ranking ed ottava testa di serie, sconfitta 63 62 dalla belga Zanevska, n.97 WTA. Si ferma subito pure Martina Trevisan: la 28enne mancina di Firenze, n.30 del ranking e seconda favorita del seeding, cede alla spagnola Sorribes Tormo, n.67 WTA.

La sorpresa del primo turno ha il volto giovanissimo di Matilde Paoletti, n.366 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card, che firma la sua prima vittoria in un main draw superando 64 36 60 la rumena Lee, n. 150 WTA, proveniente dalle qualificazioni, già battuta dalla tennista umbra all’esordio nelle “quali” del “Palermo Ladies Open”. La 19enne di Perugia si ferma al turno successivo contro l’altra rumena Begu, 32enne di Bucarest, n.33 del ranking e seconda favorita del seeding (64 64 lo score).

Al secondo turno approda anche Elisabetta Cocciaretto: la 21enne di Fermo, n.98 WTA, elimina 75 61 la spagnola Parrizas Diaz, n.76 del ranking e 7 del seeding, ma poi deve lasciare via libera a Jasmine Paolini, n.79 WTA, uscita vincitrice dalla maratona d’esordio contro la tedesca Niemeier, n. 72, proveniente dalle qualificazioni, ma capace quest’anno di raggiungere i quarti a Wimbledon e gli ottavi agli Us Open. La 26enne di Castelnuovo di Garfagnana si aggiudica in rimonta per 46 63 64 il derby tricolore con Cocciaretto. Nei quarti, però, Paolini si arrende con un doppio 6-4 alla montenegrina Kovinic, n.78 del ranking, che pure scende in campo con il polpaccio destro vistosamente fasciato.

A PARMA LA “PRIMA” DI UN’EGIZIANA

Quando tutto sembra scritto con il successo finale di Maria Sakkari, n.7 WTA e prima testa di serie del torneo (per il quale ha ricevuto una wild card), ecco la sorpresa che non ti aspetti: è Mayar Sherif ad aggiudicarsi il titolo. In finale la 26enne del Cairo, n.74 WTA, conquista infatti il primo trofeo del circuito maggiore battendo 75 63 la tennista greca. Dopo aver vinto in tre set la semifinale della mattina contro la rumena Bogdan, n.53 WTA e sesta testa di serie, la tennista egiziana, completa l’opera senza risentire della fatica del doppio impegno. “Questo titolo ha un grande significato per la mia famiglia ed il mio Paese. Sono davvero onorata di essere la prima egiziana campionessa WTA”, le parole della vincitrice.

KREJCIKOVA RITROVA IL SUCCESSO IN SINGOLARE

Niente lieto fine in casa per Anett Kontaveit, n.4 del ranking e prima favorita del seeding al “Tallinn Open” (WTA 250 - montepremi 251.750) sul veloce indoor della capitale dell’Estonia. La prima edizione del torneo la vince infatti la ceca Barbora Krejcikova, n.27 del ranking e 7 del seeding, che si impone 62 63, conquistando così il quarto titolo in carriera. Dopo i trionfi a Strasburgo e al Roland Garros nella primavera estate del 2021, la ceca si era imposta sempre lo scorso anno anche a Praga festeggiando il primo trofeo sul veloce.

Nella marcia verso la sua settima finale nel circuito, la 26enne di Brno elimina l’australiana Tomljanovic, n.34 WTA, l’ucraina Kostyuk, n.56 WTA, la brasiliana Haddad Maia, n.15 WTA e terza testa di serie, e l’elvetica Bencic, n.14 WTA e seconda favorita del torneo, prima di firmare con Kontaveit il sesto successo in carriera contro una top ten.

A MONASTIR SI RIVEDE MERTENS

Bella vittoria di Lucrezia Stefanini nel primo turno del main draw del “Jasmin Open” (nuovo torneo WTA 250 - montepremi 251.750) sui campi in cemento di Monastir, in Tunisia. La 24enne di Carmignano, n.152 del ranking, promossa dalle qualificazioni, elimina 26 64 64 la polacca Linette, n.55 WTA ed ottava favorita del seeding (terza vittoria a livello di circuito maggiore dopo Courmayeur 2021 e Bogotà lo scorso aprile). La tennista toscana, però, è costretta al ritiro nel turno successivo contro la francese Parry, n.65 del ranking, sul punteggio di 63 1-0 in favore della 20enne di Nizza probabilmente per il riacutizzarsi del problema alla coscia sinistra. Grazie ai punti conquistati a Monastir Lucrezia si consola con il “best ranking”: n.140 WTA.

Grande delusione per Jabeur, n.2 del ranking e prima favorita del seeding, che si ferma nei quarti del torneo di casa, il primo del circuito maggiore organizzato in Tunisia. Ons vince il punto più bello del match ma non le basta per raggiungere le semifinali: Jabeur dà spettacolo e fa sognare i tifosi che riempiono il Centrale ma si arrende 63 46 64 alla statunitense Liu, n.73 WTA, che festeggia la prima vittoria contro una top ten.

Il trofeo finisce nella bacheca di Elise Mertens: la belga, n.42 WTA e quinta testa di serie, lascia appena quattro giochi in semifinale a Liu, ed in finale la metà (62 60 lo score) alla francese Alizé Cornet, n.37 del ranking e 3 del seeding. La 26enne di Leuven festeggia così il suo settimo titolo in carriera, il primo dal “Gippsland Trophy-Melbourne” a febbraio 2021. “Questa vittoria significa davvero tanto per me”, dice durante la premiazione la ex n.12 del mondo.

OSTRAVA: SORRISI PER BARBORA, LACRIME PER IGA

Riflettori puntati sull’”Agel Open 2022” (WTA 500 - montepremi 757.900) sul veloce indoor di Ostrava, nella Repubblica Ceca, per un primo turno blockbuster: Belinda Bencic, n.14 WTA e sesta testa di serie, contro Eugenie Bouchard, n.505 del ranking, promossa dalle qualificazioni, segna la prima apparizione europea della canadese in questo suo ennesimo tentativo di tornare tra le protagoniste del circuito. I segnali sono già buoni dopo le qualificazioni: due belle vittorie contro la francese Dodin e l’ungherese Galfi, entrambe top 100.

La vicenda è particolarmente interessante perché con i suoi 2.399.000 follower su Instagram “Genie”, n.5 WTA nel 2014 (l’anno della finale a Wimbledon), è sì precipitata nel ranking, vittima di una serie di infortuni e contrattempi, ma non ha perso un briciolo del suo appeal. Alla fine vince Bencic (67 61 74 lo score) ma Bouchard dimostra di poter giocare alla pari.

La vera sorpresa la firma la statunitense Parks, 21 anni di Atlanta, n.144 del ranking, che elimina in due set la beniamina di casa ed ex regina del tennis mondiale Karolina Pliskova, n.19 WTA. Servizio micidiale, gran fisico, colpi esplosivi ma anche morbide smorzate, e tanta personalità.

E’ solo la sua quarta partita nel circuito maggiore ma Alycia lascia tutti a bocca aperta per le potenzialità che mostra, da oggetto misterioso, anche lei cresciuta tennisticamente dal papà, come le sorelle Williams, anche lei tenuta fuori dal tennis del college per puntare al tour. Non contenta batte anche la greca Sakkari, n.7 del ranking e 4 del seeding e raggiunge i suoi primi quarti WTA, cedendo poi con onore a Krejcikova.

Dall’altra parte del tabellone si allunga a dieci la striscia di successi di Iga Swiatek: la regina del tennis rosa batte nei quarti in due set la statunitense McNally, n.151 WTA, la giocatrice con la più bassa classifica mai arrivata tra le migliori otto nel torneo ceco, ed in semifinale 6-4 al terzo la russa Alexandrova, n.21 WTA. In finale però la 21enne di Varsavia è costretta a cedere a Barbora Krejcikova, n.23 del ranking: la ceca è solo la seconda giocatrice a riuscire a battere la polacca in una finale WTA (l’altra è la slovena Hercog a Lugano 2019, nella prima sfida per il titolo raggiunta da Iga).

La campionessa del Roland Garros 2021 ha bisogno però di 7 match point prima di riuscirci: la 26enne di Brno chiude 57 76(4) 63 dopo tre ore e 16 minuti (finale più lunga della stagione nel circuito: eguagliato il primato di Kerber-Juvan a Strasburgo).

RISCATTO SWIATEK A SAN DIEGO

Martina Trevisan è eliminata al secondo turno del “San Diego Open” (WTA 500 - montepremi 757.900 dollari) sul cemento del Barnes Tennis Center che riporta dopo nove anni il tour femminile nella città californiana. La 28enne mancina di Firenze, n.31 del ranking, dopo aver regolato in due set all’esordio la colombiana Osorio, n.73 WTA, passata attraverso le qualificazioni, perde 62 64 con la statunitense Collins, n.19 WTA, che all’esordio ha eliminato la francese Garcia, n.10 del ranking e settima favorita del seeding.

Segnali comunque positivi per Martina, che a San Diego ritrova la vittoria dopo un mese e mezzo: era dall’infortunio rimediato a fine agosto a Cleveland che la tennista toscana non superava un turno (out all’esordio sia agli Us Open che a Portoroz che a Parma). Ora pare che il problema muscolare alla coscia sinistra rimediato sul cemento statunitense sia definitivamente archiviato. Grazie ai punti ottenuti Trevisan rientra in top 30: al n.28.

Il multi-tasking nel tennis di oggi ha un nome un cognome: Jessica Pegula. La statunitense, n.6 WTA, ha giocato 91 partite quest’anno, con un record di 36 vittorie e 16 sconfitte in singolare e 29-10 in doppio: ed è qualificata per le WTA Finals di Fort Worth, in Texas, in entrambe le specialità. La sua compagna di doppio Cori Gauff, n.8 del ranking e 6 del seeding, strappa solo tre game nei quarti alla numero uno Iga Swiatek. Ne vince molti di più Pegula in semifinale (dieci) ma non bastano ad evitare la sconfitta.

Nella sfida per il titolo Swiatek trova dall’altra parte della rete la croata Vekic, n.77 WTA (ex top 20), protagonista di un super torneo dove mete in fila Sakkari, Pliskova, Sabalenka e Collins, in pratica due top ten, una ex regina mondiale ed una ex top ten. Iga vince 63 36 60, aggiudicandosi l’ottavo titolo del 2022 su nove finali disputate (ha perso solo la finale di Ostrava con Krejcikova).

CLUJ NAPOCA: BLINKOVA IRRESISTIBILE PER PAOLINI

Quinto ko consecutivo all’esordio per Lucia Bronzetti: la 23enne riminese di Villa Verucchio, n.63 WTA, promossa nona testa di serie dopo il forfait della prima favorita del seeding Krejcikova, cede 6-4 al terzo all’ungherese Galfi, n.89 WTA, nel match d’esordio al “Transylvania Open” (WTA 250 - montepremi 251.750 dollari) sul veloce indoor di Cluj-Napoca. Campo viola e out completamente nero: il torneo rumeno sull’atmosfera delle leggende vampiresche per rimarcare la sua personalità nel circuito.

Non si spaventa di certo Jasmine Paolini: la 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.78 WTA, elimina in tre set all’esordio l’ucraina Kostyuk, n. 56 del ranking e sesta favorita del seeding, si ripete in due set contro un’altra giocatrice ucraina, Yastremska, n.94 del ranking, e poi con un periodico 7-5 batte la tedesca Niemeier, n.74 WTA, bissando il risultato di Parma di due settimane prima ma soprattutto centrando la terza semifinale stagionale dopo quelle disputate a Palermo e Varsavia.

Non contenta Jasmine batte 75 46 63 anche la cinese Xiyu Wang, n.59 del ranking e settima favorita del seeding, e conquista un posto in finale contro la russa Anna Blinkova, n.138 WTA. Paolini, però, non riesce a conquistare il suo secondo trofeo WTA, dopo quello vinto a Portorose del 2021: nello sprint finale di un terzo set tiratissimo si vede sorpassare dalla 24enne moscovita che dal 2-2 infila quattro giochi da “wonder woman” chiudendo 62 36 62 il match che le assegna il primo titolo in carriera a questo livello. Peccato per l’azzurra che disputa un’ottima finale conquistando le simpatie del pubblico rumeno che la incita “Jasmine, Jasmine”, sostenendo la rimonta nel secondo set che pareva preludere a un finale targato Italia.

PEGULA FA IL BOTTO A GUADALAJARA

Brillano le due azzurre in gara nel “Guadalajara Open Akron” (WTA 1000 - montepremi 2.527.250 dollari) sui campi in cemento della capitale dello stato di Jalisco in Messico (sede lo scorso anno delle WTA Finals). Elisabetta Cocciaretto, n.92 WTA, parte addirittura dalle qualificazioni (dove supera Zhao e Zarazua): poi all’esordio nel main draw la 21enne di Fermo elimina la russa Potapova, 21enne di Saratov, n.44 WTA, e nel secondo turno rende durissima la vita alla statunitense “Coco” Gauff, n.7 del ranking e quinta favorita del seeding, cedendo solo 76(1) 63 dopo averla tenuta in scacco per tutto il primo set.

Fa ancora meglio Martina Trevisan: la 28enne mancina di Firenze, n.28 WTA, reduce dagli ottavi a San Diego, al primo turno supera in due set la lucky loser giapponese Hibino (in gara al posto della statunitense Shelby Rogers), quindi si ripete in tre set contro la ceca Siniakova, n.54 WTA (contro la quale schizza avanti 60 2-0) prima di andare a sbattere anche lei contro Gauff. E con la 18enne superstar a stelle e strisce, gran fisico, gran tennis, sponsor globali, unghie lunghissime laccate di bianco, unica giocatrice al mondo con le scarpe disegnate per lei taglio ‘tre quarti’, quasi da basket, e autografate sulla linguetta, non le lascia scampo (60 63 lo score). L’azzurra prova a reggere il passo e il ritmo della sua avversaria, ma non c’è niente da fare.

Maria Sakkari si prende tutto. La greca, n.6 del ranking e 4 del seeding, nei quarti batte 61 57 64 la russa Kudermetova, n.12 WTA ed ottava testa di serie, centra la terza semifinale stagionale in un “1000” e si assicura l’ultimo posto utile per partecipare alle WTA Finals di Fort Worth (anche se Veronika in Texas ci andrà ugualmente per il doppio in coppia con la belga Mertens). Poi, grazie al 75 64 rifilato alla ceca Bouzkova, n.38 WTA, approda anche in finale.

Dall’altra parte del tabellone approdano al penultimo atto la bielorussa Victoria Azarenka, n.37 WTA, e la statunitense Jessica Pegula, n.5 del ranking e 3 del seeding. L’ex numero uno del mondo nei quarti ha sconfitto in tre set Gauff (qualificata per le WTA Finals sia in singolare che in doppio in coppia con Pegula) centrando la 24esima “semi” in un “1000”. Ad approdare in finale è però la 28enne di Buffalo che si impone 76(3) 61 su Vika recuperando da 0-3 nella prima frazione.

Pegula completa l’opera lasciando cinque giochi in finale a Sakkari (62 63 lo score): Jessica vince così il suo primo torneo in stagione conquistando il primo trofeo da “1000” in carriera. La statunitense in finale scende in campo con un piano chiaro e lo esegue senza esitazioni: attacca il diritto della greca, contrasta i suoi colpi carichi di top-spin giocando piatto e profondo, senza correre rischi, per poi venire a rete. Jessica non dà l'idea di esprimere un tennis spettacolare, sembra non fare nulla di speciale ma sa come si vince. E lo sta facendo con continuità da due anni a questa parte. A Guadalajara arriva a 41 vittorie in stagione: solo la numero uno del mondo Swiatek (62) e la numero 2 Jabeur (46) ne hanno ottenute di più.

HALEP SOSPESA PER DOPING!

L’International Tennis Integrity Agency (ITIA) comunica di aver temporaneamente sospeso l’ex numero uno del mondo Simona Halep: la rumena aveva comunque già comunicato che non avrebbe più giocato nel 2022. L'ITIA, si legge nella nota dell'agenzia, ha squalificato la 31enne di Costanza per una violazione del Programma Anti-Doping del 2022 (TADP). Il 7 ottobre l'ITIA ha comunicato alla giocatrice la violazione per la presenza di una sostanza proibita nel campione utilizzo di una sostanza vietata senza una valida esenzione terapeutica.

“Halep, numero 9 WTA, ha fornito un campione durante gli US Open lo scorso agosto - si legge ancora nella nota -. Il campione è stato suddiviso in due, A e B. Nel campione A è stato individuato l’FG-4592 (Roxadustat), contenuto nella lista delle sostanze vietate dalla WADA, l’agenzia mondiale antidoping. La rumena ha esercitato il suo diritto all'analisi del campione B, che ha dato lo stesso esito”.

Il roxadustat è un principio attivo usato contro l'anemia: come riporta l’Agenzia Europea per i Medicinali aumenta i livelli di emoglobina e attiva la risposta naturale del corpo ai ridotti livelli di ossigeno nel sangue. Halep affida la reazione alla notizia della squalifica ai suoi profili social: "Ora inizia la partita più dura della mia vita: una battaglia per la verità - scrive -. Mi hanno comunicato che sono risultata positiva al Roxadustat in quantità estremamente basse. E’ uno shock enorme: per tutta la carriera non mi è mai passato per la mente di barare, nemmeno una volta, perché va contro tutti i valori con cui sono stata educata. In una situazione così ingiusta mi sento confusa, tradita. Combatterò fino alla fine per dimostrare di non aver mai assunto consapevolmente alcuna sostanza proibita, e ho fiducia che presto o tardi la verità emergerà. Non è una questione di titoli o di soldi. E' una questione di onore e del mio amore degli ultimi 25 anni con il tennis".

HALL OF FAME: PENNETTA CANDIDATA

L’annuale “Fan Voting” dell’International Tennis Hall of Fame torna con sette campioni ATP e WTA tra i candidati per l’elezione del 2023. Per dieci giorni gli appassionati di tennis di tutto il mondo possono votare per i campioni che ritengono degni della più grande onorificenza che viene attribuita nel mondo del tennis: l’inserimento nella Hall of Fame, un posto per sempre tra i grandi nella storia. Gli unici due italiani ad aver ottenuto questo riconoscimento sono finora Nicola Pietrangeli, vincitore due volte al Roland Garros e recordman di presenze in Coppa Davis, eletto nel 1986, e Gianni Clarici, giornalista e scrittore di tennis tradotto in tutto il mondo, eletto nel 2006.

Quest’anno tra i candidati c’è di nuovo un’italiana, Flavia Pennetta, vincitrice degli Us Open nel 2015 ed ex n.1 del mondo in doppio: l’ex azzurra, protagonista del successo italiano in quattro edizioni della Fed Cup (oggi Billie Jean King Cup) era già nel novero delle pretendenti nel 2021, anno in cui l’International Tennis Hall of Fame ha deciso di non procedere ad alcuna elezione per riproporre quest’anno gli stessi sei candidati con l’aggiunta del canadese Daniel Nestor.

NASCE LA UNITED CUP

I migliori giocatori e le migliori giocatrici del mondo si ritroveranno insieme per disputare la “United Cup”, il nuovo evento a squadre che darà il via alla stagione 2023. Si tratta di un evento ATP e WTA in partnership con Tennis Australia: al torneo, in programma dal 29 dicembre all’8 gennaio, parteciperanno 18 nazioni in campo tra Brisbane (“Pat Rafter Arena”), Perth (“RAC Arena”) e Sydney (“Ken Rosewall Arena”). La prima edizione metterà in palio fino a 500 punti per i ranking ATP e WTA e un montepremi complessivo di 15 milioni di dollari.

Le sei nazioni con i numeri uno meglio classificati nel ranking ATP e le sei con le numero uno più in alto nel ranking WTA saranno certe di prendere parte alla United Cup: le altre sei saranno determinate dal ranking combinato dei numero uno di ciascuna nazione nelle due classifiche. Ogni nazione potrà portare da tre a quattro rappresentanti per ciascuno dei due circuiti.

WTA FINALS: ECCO I GIRONI

Definiti i gironi delle WTA Finals, che chiudono la stagione del circuito femminile. La cerimonia del sorteggio segna l’inizio ufficiale del torneo, in programma dal 31 ottobre al 7 novembre alla “Dickies Arena” di Fort Worth, in Texas. I gironi sono intitolati a grandi campionesse USA del passato. La numero uno del mondo Iga Swiatek guida il Gruppo Tracy Austin di cui fanno parte anche Gauff, Garcia e Kasatkina. Nel Gruppo Nancy Richey con la n.2 WTA Ons Jabeur ci sono invece Pegula, Sakkari e Sabalenka.

In doppio, le numero 1 Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova, campionesse in carica, guidano il Gruppo Rosie Casals (storica compagna di doppio di Billie Jean King), insieme a Gauff/Pegula. Gabriela Dabrowski/Giuliana Olmos sono invece le più alte teste di serie nel Gruppo Pam Shriver.

A TAMPICO LA “PRIMA” DI ELISABETTA

Chiusura di stagione col botto per Elisabetta Cocciaretto che conquista il titolo dell’”Abierto Tampico” (WTA 125k - montepremi 115mila dollari) sul cemento di Tampico, in Messico. Per la marchigiana si tratta del primo titolo in carriera in questa categoria di tornei dopo le finali perse a Makarska lo scorso a maggio e Praga nel 2020. Nella sfida che assegna il trofeo la 21enne di Fermo, n.79 WTA (“best ranking” dopo i tre match vinti nel “1000” di Guadalata tra qualificazioni e main draw), sconfigge 76(5) 46 61 la polacca Magda Linette, n.55 WTA e quinta testa di serie.

"E' stata una settimana molto dura, ho fatto tante partite difficili con grandi avversare - commenta l’azzurra dopo il successo -. Quando l'ultima palla è andata in rete, ho detto: 'Oh mio dio, ho vinto'. Ed è stato inaspettato perché questo è stato un torneo fantastico con un livello incredibile".

A Tampico la marchigiana dopo aver lasciato appena tre giochi alla canadese Zhao (già battuta l'altra settimana al primo turno delle qualificazioni proprio nel "1000" messicano), ed aver eliminato in tre set la ceca Bouzkova, n.28 del ranking e seconda favorita del seeding, reduce dalla semifinale di Guadalajara, nei quarti si è imposta in rimonta sulla colombiana Osorio, n.86 del ranking, ed in semifinale ha sconfitto la cinese Zhu, n.62 del ranking e sesta favorita del seeding.

Grazie ai punti conquistati Elisabetta ritocca ulteriormente il suo record in classifica, salendo al n.64 WTA. Non male per una che a marzo era scesa fino al n.242 del ranking dopo un anno quasi perso per intero per un problema al ginocchio.