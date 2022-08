Classifica Forbes, Raducanu e Alcaraz tra le stelle: i 10 'Paperoni' del tennis

Il tennis sta vivendo un anno di passaggio. Nel circuito maschile Rafa Nadal, 36 anni, ha vinto Australian Open e Roland Garros. Ha vinto più Slam di tutti, 22, e potrebbe chiudere l'anno da numero 1 del mondo. Novak Djokovic, 35, ha trionfato per la quarta volta consecutiva a Wimbledon. Roger Federer, 41, tornerà in campo per la Laver Cup e nel torneo di casa a Basilea e ha già detto che vuole continuare anche nel 2023. Ma è ancora lui il re della classifica dei tennisti più ricchi del 2022 stilata dalla rivista specializzata Forbes.

A New York, però, ci sarà grande attenzione su Daniil Medvedev, primo giocatore diverso dai Fab 4 ad essere testa di serie numero 1 in uno Slam in diciannove anni, e sul teenager Carlos Alcaraz, il più giovane a salire in Top 5 nel ranking ATP dal 2005.

Alcaraz figura per la prima volta nella Top 10 dei tennisti più ricchi di Forbes. Nell'ultima graduatoria, compare per la prima volta anche Emma Raducanu, campionessa in carica dello US Open. L'ultimo Slam dell'anno segnerà la fine di un'era con il preannunciato addio di Serena Williams che in carriera ha guadagnato oltre 440 milioni di dollari, scrive Forbes, tra montepremi sportivi (94,6 milioni) e ricavi commerciali. Un record nella storia del tennis femminile.

Sono proprio i ricavi extra-sportivi a fare la differenza rispetto agli anni scorsi, sottolinea Forbes. I guadagni complessivi valutati per i primi dieci tennisti più ricchi del 2022 ammontano a 316 milioni, leggermente meno dei 320 del 2021 e dei 343 del 2020. E' probabile che la diversa distribuzione dei montepremi dei tornei, che in molti casi hanno ridotto gli assegni per vincitori e finalisti e li hanno aumentati per chi viene eliminato nei primi turni, possa aver pesato. Ma per quanto riguarda gli aspetti commerciali e le attività non sportive, i primi 10 tennisti nella classifica 2022 hanno messo insieme 285 milioni di dollari: è il dato più alto di tutti i tempi.

Vediamo allora la Top 10 stilata dai giornalisti di Forbes che prendono in considerazione i guadagni degli ultimi 12 mesi, dallo US Open del 2021. Nella graduatoria, si legge, "i guadagni extra-sportivi vengono determinati attraverso conversazioni con insider. I dati riflettono i guadagni da sponsorizzazioni, incarichi come testimonial, cessione di licenze per memorabilia, ritorni sugli investimenti. Non sono inclusi eventuali pagamenti per interessi maturati o dividendi. Sono invece calcolati i ricavi da eventuali cessioni di azioni".

Classifica Forbes, i 10 tennisti più ricchi

10. Carlos Alcaraz (19 anni, ESP) - $10.9 milioni

Nei dodici mesi considerati, Carlos Alcaraz ha guadagnato 4,8 milioni di dollari di montepremi sportivi: solo Nadal ha incassato di più (6,4 milioni), scrive Forbes. Il suo exploit lo ha portato a firmare nuovi accordi commerciali con brand come Rolex e BMW

9. Venus Williams - $12 milioni

Nonostante abbia giocato solo tre tornei negli ultimi dodici mesi, Venus Williams rimane nella Top 10 dei tennisti con i maggiori guadagni. Merito di investimenti come quello in Asutra, di cui è anche responsabile per l'immagine del brand, o in Happy Viking, società che produce pasti alternativi di cui è co-fondatrice. Il suo appeal è testimoniato anche dalle 30 date fissate come speaker, spiega Forbes.

8. Kei Nishikori - $13.2 milioni

Finalista allo US Open nel 2014, giocatore asiatico con la miglior classifica di sempre, Nishikori ha sempre guadagnato almeno 30 milioni di dollari all'anno da attività commerciali tra il 2016 e il 2020. Nell'ultimo anno, i ricavi si sono ridotti. Ma nel tennis maschile dal punto di vista degli endorsement solo Federer, Nadal e Djokovic guadagnano di più.

7. Daniil Medvedev - $19.3 milioni

Medvedev, che ha negato a Novak Djokovic il sogno di completare il Grande Slam allo US Open 2021, ha mantenuto i suoi partner commerciali nonostante gli effetti dell'invasione russa in Ucraina e ne ha aggiunti altri due. In suo favore, si legge su Forbes, due fattori: "ha la residenza a Monaco e il suo unico sponsor in Russia, la Tinkoff Bank, ha evitato le sanzioni dell'Occidente.

6. Emma Raducanu - $21.1 milioni

Un anno fa, da numero 150 del mondo, Raducanu ha conquistato lo US Open a 18 anni. Una vittoria così, unita alle sue origini miste, rumena e cinese, l'hanno resta testimonial preferita da brand di prestigio. Forbes elenca British Airways, Dior, Evian, HSBC, Porsche, Tiffany, Vodafone, Nike. Ma da allora, ha fatto molta fatica a mantenere quel livello in termini di risultati.

5. Novak Djokovic - $27.1 milioni

La scelta di non vaccinarsi ha impedito a Djokovic di disputare l'Australian Open 2022 e lo terrà fuori dal prossimo US Open. Non ha potuto giocare nemmeno quattro Masters 1000 in Nord America (Indian Wells, Miami, Montreal, Cincinnati). Ha anche perso due sponsor, Peugeot e UKG. Sono rimasti al suo fianco, sottolinea Forbes, Asics, Head, Hublot, Lacoste, NetJets e Raiffeisen Bank.

4. Rafael Nadal - $31.4 milioni

I due titoli Slam con cui ha iniziato il 2022, e staccato Djokovic e Federer diventando il più titolato nei tornei più prestigiosi del mondo, hanno fruttato a Nadal 4,4 milioni di dollari di soli montepremi sportivi. Nonostante abbia dovuto saltare la parte finale del 2021, lo spagnolo resta quarto nella classifica Forbes. Lo spingono in alto i ricavi commerciali e l'investimento nel ristorante Tatel che ha aperto a settembre un nuovo locale a Beverly Hills.

3. Serena Williams - $35.1 milioni

Se in campo l'addio è sempre più vicino, fuori dal campo Serena Williams rimane una regina con pochi rivali. Ha creato la Serena Ventures, che ha investito in oltre 60 start-up e a marzo ha raccolto sul mercato oltre 111 milioni di dollari. Serena, sottolinea Forbes, "ha ancora contratti con una dozzina di marchi, compresi Nike, Gucci e Michelob Ultra. E' ipotizzabile che con alcuni di questi il rapporto continuerà dopo il suo ritiro dall'attività".

2. Naomi Osaka - $56.2 milioni

Osaka, numero 44 del mondo anche per effetto di infortuni alla schiena, agli addominali e al tendine d'Achille, è seconda nella classifica Forbes. La giapponese è una potenza sul mercato. Ha contratti commerciali con oltre 20 marchi e ha fondato un'agenzia di management sportivo, Evolve, con il suo storico agente Stuart Duguid. Tra i primi tennisti entrati nella scuderia figura l'australiano Nick Kyrgios. Inoltre ha creato una media company, Hana Kuma, in partnership con la SpringHill Company di LeBron James, uno dei giocatori più forti di sempre nell'NBA, la lega statunitense di basket.

1. Roger Federer - $90 milioni

La vera potenza commerciale rimane però Roger Federer, primo della classifica Forbes anche se non gioca da quattordici mesi, dal quarto di finale di Wimbledon 2021 perso contro il polacco Hubert Hurkacz. Testimonial di Uniqlo, Credit Suisse, Rolex e Barilla, lo svizzero ha investito in On, brand svizzero che produce scarpe sportive. A gennaio un'azione di On valeva 38,95 dollari. A luglio era scesa sotto i 18. Secondo il portale svizzero blue News, Federer potrebbe aver perso, in 6 mesi, circa 200 milioni di dollari. Ma il primato nella classifica non è certo in discussione.