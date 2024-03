Cadono le prime teste di serie, fuori Jabeur e Ostapenko

In attesa che si completi il secono turno del Wta1000 di Indian Wells, si registrano le prime eliminazioni di due delle prime dieci teste di serie del torneo: Ons Jabeur, n.6 del seeding, e Jelena Ostapenko, testa di serie n.10, battute rispettivamente dall'americana n.131 del mondo Katie Volynets e dalla tedesca oggi n.607 del ranking ma vincitrice in carriera di tre prove del Grande Slam, Angelique Kerber.

Per la tunisina, che l'anno scorso concluse qui la sua corsa al terzo turno contro la ceca Vondrousova, il 2024 non è iniziato nel modo migliore. Quella maturata in California col puneggio finale di 64 64 è infatti la quarta sconfitta in sei match ufficiali da lei disputati in questi primi tre mesi di stagione, mentre per la wild card statunitense si è trattato del successo contro l'avversaria dalla miglior classifica dopo quella ottenuto l'anno scorso agli Australian Open contro l'allora n.9 del mondo Veronika Kudermetova.

Non sono bastati a Jabeur 4 ace per bilanciare un'opaca prestazione al servizio macchiata dal 49% di prime palle messe in campo da cui è riuscita a ricavare appena il 59% di punti. Nè il suo rendimento in risposta è stato sufficiente per invertire un'inerzia che Volynets ha costantemente tenuto dalla sua forte di un rendimento più equilibrato che pur senza picchi è riuscita a caratterizzare la sua prestazione. Imprecisa, incapace di uscire in vantaggio dalla girandola di break andata in scena a metà primo parziale e sempre più sfiducata in un secondo set in cui dopo aver subito il break non è più riuscita a costruirsi un'occasione con cui rientrare in partita, Jabeur ha incassato quindi la sua quarta sonfitta stagionale senza aver ancora trovato ritmo e condizione tali da poter guardare con maggiore ottimismo alla seconda prova del suo Sunshine Double e gettare le basi per uno swing sulla terra battuta concluso l'anno scorso con un quarto di finale centrato al Roland Garros.

Volynets affronterà ora al terzo turno la danese Caroline Wozniacki, vincitrice in due set del terzo match giocato in carriera contro la croata testa di serie n.25 del tabellone Donna Vekic.

Altrettanto fragorosa è stata la notizia dell'eliminazione della testa di serie n.10 del seeding Jelena Ostapenko, battuta in tre set dalla tedesca Angelique Kerber col punteggio di 57 63 63. "E'ovvio che vincere match come questo contro una top player che quest'anno ha già vinto due titoli regali una grande soddisfazione", ha dichiarato raggiante la trentaseienne in conferenza stampa.

Per la tedesca si è trattato del terzo successo in quattro incontri giocati contro la lettone, vincitrice a Parigi nel 2017, costruito questa volta su un gioco in risposta che ha saputo approffittare dell'inattesa fragilità evidenziata da Ostapenko sulla sua secondo di servizio. Un successo che segna un'importante tappa sul percorso di recupero di una giocatrice divenuta mamma nel febbraio del 2023 e tornata in campo a gennaio dopo un'assenza di mesi e che l'aveva disputare il suo ultimo incontro lo scorso luglio a Wimbledon contro la belga Elise Mertens: "E' la dimostrazione che il duro lavoro paga e che le sensazioni con cui ero arrivata a Indian Wells erano giuste: avevo bisogno di match come questi, contro delle top player, per completare la transizione dagli allenamenti alle partite vere e proprie: senti la pressione, ti senti stanca, e queste sono sensazioni che si possono vivere durante momenti importanti come quelli appena vissuti".

Con tre titoli Slam all'attivo e una carriera d'alto livello arricchita da quattordici titoli complessivi, l'ex n.1 del mondo avrebbe potuto tranquillamente chiudere il suo percorso da professionista con l'arrivo della sua primogenita, ma "l'amore per lo sport è la mia più grande motivazione - ha dichiarato la tedesca in conferenza stampa - amo competere, scendere in campo, ritrovarmi circondata dal pubblico e provare queste emozioni". Non nasconde, Kerber, che l'arrivo di sua figlia abbia contribuito a stravolgere la routine delle sue giornate - "ma è tutta una questione di organizzazione", ha ancora precisato di fronte ai microfoni - ma "averla con me oggi mi dà ancor più ispirazione in quel che faccio e soprattutto mi ha fatto capire che c'è qualcosa di più grande oltre al tennis e questo qualcosa è lei: non c'é fonte d'ispirazione più grande che riuscire a fare ciò che amo avendola al mio fianco".

In campo il ritorno ad alto livello ha richiesto tempo, ma è stata una sfida da cui Kerber non si è voluta sottrarre e che è riuscita a portare avanti cambiando alcuni aspetti del suo gioco: "Si tratta di provare ad essere più aggressiva, riuscire a tenere il controllo del match nelle mie mani. So che devo provarci e sfruttare le mie chances, costruire da me le mie occasione senza sperare che sia la mia avversaria a regalarmele con qualche errore".

Per la tedesca al terzo turno ci sarà ora la sfida contro Veronika Kudermetova, n.17 del seeding da lei mai affrontata in carriera. Un match a cui però Kerber guarda ora con maggiore fiducia e ottimismo: "Oggi ho giocato un buon tennis dimostrando a me stessa di poter ancora scendere in campo e affrontare le top player".

