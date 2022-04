Campionati italiani FIT TPRA: la Fase 1 al rush finale

Le battaglie a suon di racchette e palline sui campi di tutta Italia durano da oltre tre mesi, ma per i padelisti amatoriali c’è ancora una piccola chance. Perché anche chi non ha ancora preso parte ad alcun appuntamento dei Campionati italiani FIT TPRA padel invernali ha le ultimissime possibilità di farlo, e di provare in extremis ad accaparrarsi un posto per i Master regionali.



Una possibilità alla portata di tanti: in molte regioni basta fare strada in un torneo e il gioco è fatto, perché le classifiche sono ancora corte (QUI i criteri di qualificazione). In altre, invece, serve qualcosa di più ma comunque nulla di impossibile, in un circuito che rimane alla portata di tutti e – va ricordato – al termine del 2021 ha salutato buona parte dei protagonisti che nella passata stagione avevano monopolizzato tanti appuntamenti, i quali sono stati promossi nelle classifiche FIT grazie a un meccanismo che punta a conservare la vera natura FIT TPRA, ossia quella di una piattaforma pensata per i veri amatori.



Significa che nel circuito formato 2022 c’è spazio davvero per tutti, dai giocatori alle prime armi che grazie alla categoria Entry Level hanno le stesse possibilità di tutti gli altri (o addirittura di più), fino a coloro che magari giocano da più tempo, ma non hanno ancora raggiunto un livello tale da potersi permettere di puntare a ottenere gli stessi risultati anche nei tornei Open.

Il termine ultimo per raccogliere punti è fissato in domenica 10 aprile: vuol dire che ci sono ancora due week-end a disposizione, prima che i ranking diventino definitivi e si conoscano i nomi dei qualificati per i vari Master regionali. Saranno gli eventi che nelle settimane successive (non oltre il 15 maggio) andranno a definire i portacolori di ciascuna regione per il Master nazionale che dal 2 al 5 giugno porterà sui campi del Mare Pineta Resort di Milano Marittima un migliaio di atleti amatoriali, in un evento che in un colpo solo – e nello stesso impianto – eleggerà i campioni italiani amatoriali di padel, tennis e beach tennis.



Sarà una prima volta incredibile, in una cornice splendida che tantissimi (in tutte le tre discipline) hanno già messo nel mirino, con l’obiettivo di vivere un’esperienza da professionisti ma anche di lottare per gli scudetti. Complessivamente, fra quelli già disputati (dal 1° gennaio in avanti) e quelli che rimangono da completare, i Campionati italiani FIT TPRA padel invernali hanno già mandato in scena circa 600 tornei in tutta Italia, con la Sicilia che ancora una volta si è confermata la regione leader del movimento amatoriale, raggiungendo quota 126 tornei nel giro di tre mesi o poco più.



Segue, con 72 eventi, una Puglia in continua crescita, e quindi una Liguria che a livello FIT TPRA ha subito un vero boom in breve tempo, arrivando a organizzare più di 50 tornei solo da gennaio in avanti.

Il tutto mentre sta volgendo al termine la fase a gironi provinciale della Coppa Italia FIT TPRA padel, che opererà la prima selezione fra le ben 1.076 squadre che partecipano alla manifestazione, col sogno di accaparrarsi lo scudetto amatoriale. Per le migliori, infatti, in data 23-25 aprile sono previsti i Master provinciali, con tabelloni a eliminazione diretta che qualificheranno le due squadre finaliste per il Master regionale di 20-22 maggio. Anche in quel caso la promozione sarà per le due migliori, che si guadagneranno il diritto di andare a caccia del tricolore nel tabellone nazionale, previsto dal 24 al 26 giugno (in sede ancora da definire).



Sempre restano nell’ambito dell’attività FIT TPRA, è sempre più vicino anche il Master nazionale di Siracusa, che dopo due rinvii potrà finalmente incoronare (fra 9 e 10 aprile, al Seven Padel Village) i vincitori dello scorso Campionato italiano invernale. L’attesa è stata lunga, ma non ha fatto altro che aumentare il desiderio. Per un evento che si annuncia ricco di padel e divertimento.