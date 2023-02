Cecchinato insegue il main draw a Rio: debutta con Tabilo

Marco Cecchinato è l'unico italiano nelle qualificazioni del Rio Open presented by Claro, l'ATP 500 brasiliano che si disputa sulla terra battuta del Jockey Club Brasileiro, trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX (montepremi complessivo 2.178.980 dollari).

Cecchinato, numero 89 del mondo e testa di serie numero 2, affronterà per la seconda volta il cileno Alejandro Tabilo, numero 148 ATP ma salito fino al numero 64 a luglio del 2022. Il 25enne nato a Toronto ha vinto l'unico precedente negli ottavi del Challenger di Aix-en-Provence del 2020. Il palermitano partecipa per l'ottava volta al più importante torneo brasiliano nel calendario ATP. Sei volte è entrato nel main draw, in tre ammesso direttamente, nelle altre attraverso le qualificazioni. Non ha mai passato un turno.

In doppio, saranno al via Simone Bolelli e Fabio Fognini, teste di serie numero 3 del tabellone. I "Chicchi", ancora in corsa nelle semifinali dell'Argentina Open di Buenos Aires di questa settimana, debuttano contro la coppia francese formata da Sadio Doumbia e Fabien Reboul.

Il Rio Open presented by Claro è un torneo speciale per la coppia azzurra che qui nel 2022 ha conquistato il suo quarto titolo in doppio, il primo dallo storico trionfo all'Australian Open del 2015.

Prestigioso l'albo d'oro del torneo, in calendario dal 2014. Rafa Nadal ha vinto la prima edizione, poi tra gli altri si sono imposti David Ferrer (2015). Dominic Thiem (2017), Diego Schwartzman (2018) e l'anno scorso Carlos Alcaraz, più giovane vincitore di un ATP 500 da quando questa categoria di tornei è stata introdotta, nel 2009.