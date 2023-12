Challenger 175, i 4 vincitori del 2023: Borges il primo, Murray il più titolato

Andy Murray ha impreziosito l'albo d'oro dei Challenger 175, la grande novità del 2023 nel circuito. L'ex numero 1 del mondo ha vinto il titolo all'Open Aix Provence Credit Agricole e festeggiato il primo trofeo in carriera, a qualunque livello, dal successo ad Anversa a fine 2019.

Nel suo percorso, Murray ha sconfitto Gael Monfils al primo turno e l'allora Tommy Paul in finale. Due partite che confermano la particolarità di questa categoria di tornei, in calendario nella seconda settimana dei Masters 1000 in cui gli incontri di main draw si estendono su 12 giorni.

Anche il francese Ugo Humbert ha rilanciato la sua carriera a metà stagione con due successi consecutivi nei Challenger 175. Prima ha vinto il Sardegna Open, torneo nel quale ha vinto una vera e propria maratona nei quarti di finale contro Taro Daniel, dopo quattro ore e 13 minuti di partita e tre match point salvati. Poi in finale si è ripetuto contro Laslo Djere dopo "solo" tre ore di gioco. "Non dimenticherò mai questo torneo, perché di solito odio la terra rossa, non avevo mai vinto più di due partite di fila" ha detto dopo il torneo.

Humbert ci ha preso gusto e si è imposto anche al BNP Paribas Primrose a Bordeaux, in finale sull'argentino Tomas Martin Etcheverry. Grazie a questi due risultati è tornato in Top 40 per la prima volta dal 31 gennaio 2022. Da quel momento la sua stagione ha preso velocità, tanto che Humbert ha chiuso il 2023 da numero 20 del mondo, la sua miglior posizione di sempre a fine anno.

Nella lista dei vincitori figura anche il portoghese Nuno Borges, che ha un posto speciale perché è il primo ad aver vinto un Challenger 175, a marzo all'Arizona Tennis Classic. Nel percorso, ha sconfitto il numero 38 del mondo ed ex top 10 Diego Schwartzman, Roman Safiullin, Alexei Popyrin, Jan-Lennard Struff e Alexander Shevchenko.

Infine, il tedesco German Koepfer ha trionfato al Piemonte Open Intesa Sanpaolo di Torino, condizionato dalle forti piogge che hanno costretto gli organizzatori a spostare semifinali e finale sul duro indoor.