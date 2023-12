Challenger Canberra, Nardi contro il giovane Marinkov

Luca Nardi è l'unico italiano direttamente in tabellone in singolare al Workday Canberra International, Challenger 125 in programma sul duro nella capitale australiana ($164,000).

Nardi, numero 118 del mondo, debutta contro il diciassettenne Pavle Marinkov, numero 1108 del mondo, al primo match in carriera a questo livello. Sarà il primo match del marchigiano con il nuovo team guidato da Giorgio Galimberti.

Potrebbero raggiungerlo nel main draw Andrea Vavassori e Matteo Gigante, entrambi al turno decisivo delle qualificazioni. Il torinese, numero 157, si giocherà l'ingresso in main draw contro il ventenne giordano Abdullah Shelbayh che abbiamo visto in campo alle Next Gen ATP Finals a Gedda.

Due gli italiani nell'albo d'oro del torneo in singolare: Paolo Lorenzi nel 2016 e Andreas Seppi nel 2018.

In doppio iscritti invece Francesco Maestrelli e Andrea Vavassori, opposti per la prima volta a una coppia in tabellone grazie a una wild card, formata dagli australiani Patrick Harper e Edward Winter.

