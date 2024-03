Challenger Lille, a Rinderknech la finale thriller

Due soli break in oltre due ore di gioco. Basta questo a raccontare quanto l'equilibrio abbia caratterizzato la finale del Play In Challenger, torneo di categoria 100 al Tennis Club Lillois Lille Metropole (TCLLM), il più antico e significativo club della città (duro, Laykold - montepremi € 120.950), trasmesso in diretta su SuperTennis, anche attraverso l'HbbTV sul digitale terrestre, sul satellite e in streaming su SuperTenniX. L'ha vinta Arthur Rinderknech, numero 90 del mondo e prima testa di serie, che ha battuto 64 36 76(8) il belga Joris De Loore, numero 211 del mondo che aveva già sconfitto in finale del Challenger di Zug del 2023, sulla terra battuta. Il belga aveva vinto l'unico altro scontro diretto a Mouilleron le Captif, sul duro indoor, nel 2018.

De Loore, che grazie alla finale rientrerà in Top 200, ha chiuso con 18 ace a 7. In percentuale. però, Rinderknech ha ottenuto di più tanto con la prima (83% contro 78%) quanto con la seconda (63% contro 55%).

Il francese ha così ottenuto il sesto titolo in otto finali Challenger in carriera. In bacheca, oltre a Lille, vanta due trofei in tornei di categoria 125 (Istanbul 2021 e Zug 2023), due nei Challenger 90 (Calgary 2020 e Poznan 2022) uno a livello Challenger 80, a Rennes nel 2020, il suo primo in questa categoria di tornei. Il francese ha raggiunto anche una finale ATP, persa a gennaio 2022 ad Adelaide contro Thanasi Kokkinakis. Grazie a quel risultato ha toccato il best ranking di numero 42.

La cronaca della finale

Un break al terzo game determina l'esito del primo set. Nonostante i sette ace, De Loore non riesce a ribaltare l'andamento del set. Rinderknech, favorito dalle condizioni rapide, infatti non concede nemmeno una palla break nel primo set. Il tennis aggressivo e offensivo del francese gli riduce i tempi di reazione, lo costringe a giocare molti passanti, troppo spesso in difesa.

Alla prima occasione maturata nel corso del match, De Loore piazza il break e sale 3-1 nel secondo set. E' anche l'unica palla break complessiva che si sia vista in tutto il secondo set.

Lob perfection from Joris De Loore ??



Watch live the final ?? https://t.co/zdmegU414m #ATPChallenger | @PlayinLille pic.twitter.com/gW8fXYipn2

— ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) March 3, 2024

Il terzo rimane sul filo, senza palle break break e senza mini-break per i primi 17 punti del tie-break che decide la finale. De Loore manca il primo match point, la risposta alla prima aggressiva del francese è centrale, comoda la volée a campo aperto (6-6).

Anche Rinderknech si gioca il primo match point in risposta: il francese attacca con il diritto ma non chiude, De Loore traccia un notevole passante e allunga la finale (7-7). Rinderknech cancella un secondo match point (8-8) con un efficace schema servizio-demi-volée smorzata. Ed è lui a chiudere la partita, firmando con un potente diritto diagonale l'unico mini-break del tie-break, proprio sul match point.

