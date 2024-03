Challenger Lille, le semifinali live su SuperTennis: Herbert- De Loore e Rindernkench - Virtanen

Sarà tra Pierre-Hughes Herbert e Joris De Loore (nessun precedente) la prima semifinale del Challenger 100 di Lille trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX. Il francese, che in carriera vanta un best ranking di n.36 del mondo, ha sconfitto in due set il connazionale Giovanni Mpetshi Perricard col punteggio di 76(3) 76(4) qualificandosi per qualla che per lui sarà la quindicesima semifinale a livello Challenger in carriera.

Ci è riuscito nonostante il suo rivale si sia rivelato ispirato in battuta - ben 20 ace per lui - e freddo nell'annullare le due palle break fronteggiate nel corso del match, mantenendo alte anch'egli le sue percentuali al servizio - oltre l'80% di prime palle in campo - e non dimostrandosi inferiore in termini di freddezza quando chiamato ad annullare le due occasioni da break costruite dal suo rivale.

Inevitbale quindi dover ricorrere al tie break in entrambi i parziali dove a pesare è stata infine la maggiore esperienza di Herbert - due volte vincitore in doppio del titolo alle Atp Finals, che ha concesso un solo punto al suo rivale negli undici turni di servizio complessivi da lui giocati.

Ed è stato un altro tie break a decidere il quarto di finale giocato tra il moldavo n.152 del mondo Radu Albot e il belga Joris De Loore vinto da quest'ultimo dopo oltre due ore e mezza di gioco col punteggio di 63 46 76(2). Tre volte finalista a livello Challenger nel 2023 (Oeiras-2, Zug e Bratislava) il belga che tra il 2019 e il 2020 era finito per ben sette volte sotto i ferri nel 2024 prima di Lielle non aveva ancora vinto due partite consecutive.

Contro Radu, confortato dal servizio (15 ace per lui) e da una buona resa con la sua prima (80%), De Loore era riuscito nel primo set a portare l'inerzia del match dalla sua salvo poi cedere il secondo grazie a un break concesso - l'unico del suo incontro - nel decimo game dopo aver fallito nel game precedente l'occasione di portarsi in vantaggio 5-4 e presentarsi così alla battuta per chiudere il match.

Riorganizzate le idee, De Loore ha trovato in avvio di terzo set il break del vantaggio restituito a metà parziale per poi tenere salde le redini del gioco nel corso del tie break che ha deciso l'incontro, chiuso alla seconda occasione disponibile quando il punteggio lo vedeva condurre per 6-2.

La seconda semifinale vedrà opposti la testa di serie n.1 del tabellone, Arthur Rinderknech, e Otto Virtanen (nessun precedente).

Il francese ha vinto in rimonta contro il britannico n.185 del mondo Billy Harris, sopravvissuto alle due palle break concesse al suo rivale nel primo set e portatosi in vantaggio 6-4, ma ostinato nel voler restare aggrappato al match fino alla fine ceduto infine nei due parziali successivi persi per 5-7 (dopo aver salvato sei palle break sulle otto concesse a Rinderknech) e 4-6 non prima di aver annullato tre match point nel decimo e ultimo, nonché più lungo game dell'incontro.

Il finlandese (nessun precedente) ha invece eliminato a sopresa il n.5 del seeding Gregoire Barrere grazie a un doppio 62 maturato in poco più di un'ora di gioco che sabato consentirà lui di giocarsi l'ottava semifinale a livello Challenger della sua carriera.



