Challenger Oeiras Indoor: avanza Giustino, si qualifica Vincent Ruggeri

Lorenzo Giustino è ancora in corsa nella seconda edizione dell'Oeiras Indoor 1, Challenger sul duro al coperto, come suggerisce il nome, in calendario dal primo al 7 gennaio 2024 nella parte occidentale dell'area metropolitana di Lisbona (€36,900 di montepremi).

Numero 287 del mondo, ha superato al primo turno 75 46 64 il 24enne ceco Michael Vrbensky, numero 300, che non aveva mai affrontato in carriera. Negli ottavi lo aspetta Henrique Rocha, portoghese prima testa di serie del torneo, numero 246 del mondo, o lo statunitense Thai-Son Kwiatkowski, numero 332.

In tabellone si è aggiunto anche un secondo italiano, il 21enne Samuel Vincent Ruggeri che ha superato le qualificazioni. Numero 348 ATP, è stato sorteggiato al primo turno contro l'ex Top 30 Joao Sousa, numero 248, seconda testa di serie. I due non si sono mai incontrati.

