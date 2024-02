Challenger Pau, Virtanen batte Riedi in finale

Il finlandese Otto Virtanen ha vinto il quarto titolo Challenger in carriera al Terega Open Pau Pyrenees, Challenger 125 sul duro a Pau (Greenset, montepremi €148.625) trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX.

In finale lo scandinavo, numero 172 del mondo, ha sconfitto lo svizzero Leandro Riedi, numero 175, 75 75. Grazie a questo risultato secondo le proiezioni in tempo reale del ranking ATP guadagnerà oltre 40 posizioni. E' virtualmente numero 131 e può così avvicinare il best ranking di numero 109.

A Pau, Virtanen ha festeggiato il quarto titolo Challenger in carriera dopo Bergamo 2022 (Challenger 80), Lugano (75) e Lille (100) nel 2023. E' il secondo finlandese dopo Jarkko Nieminen che ne abbia vinti quattro prima di compiere 23 anni.



