Charleston: buona la prima anche per Cocciaretto ed Errani

Diventano tre le azzurre al secondo turno del "Fifth Third Charleston", torneo WTA 125 con 115.000 dollari di montepremi sul cemento di Charleston, in South Carolina. Dopo Martina Trevisan hanno infatti esordito positivamente anche Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani.

Cocciaretto, n.60 del ranking e quarta favorita del seeding, si è imposta per 63 62, in poco meno di un’ora e tre quarti di partita, sull’australiana Arina Rodionova, n.104 WTA): prossima avversaria per la marchigiana la spagnola Marina Bassols Ribera, n.107 del ranking, passata attraverso le qualificazioni. La 23enne di Fermo si è aggiudicata entrambe le sfide precedenti con la 24enne di Blanes, disputate nelle semifinali dell’ITF da 15mila dollari di Nules nel 2018 ed al primo turno di Monterrey (cemento) lo scorso anno.

Errani, n.100 WTA, ha invece regolato sempre per 63 62, ma in poco meno di un’ora e un quarto di gioco, la belga Yanina Wickmayer, n.89 del ranking. Al secondo turno la romagnola dovrà vedersela con la cinese Yafan Wang, n.66 del ranking e sesta testa di serie del torneo: la 36enne di Massa Lombarda ha vinto in due set l’unico precedente con la 29enne di Nanjing, disputato al secondo turno delle qualificazioni dell’Australian Open del 2018.

Lunedì - come detto - buona la prima anche per Trevisan. La 30enne mancina di Firenze, n.59 del ranking e terza testa di serie, ha battuto in rimonta per 36 63 61 la messicana Renata Zarazua, n.101 WTA. Al secondo turno Martina dovrà vedersela con la francese Oceane Dodin, n.85 WTA: la 27enne di Lille ha vinto in due set l’unico precedente con la tennista toscana, disputato al secondo turno dell’ultimo Australian Open.

