Che spavento, Sabalenka!

Quasi tre ore di gioco, tre set, due tie-break, una storta alla caviglia che ha rischiato di estrometterla dal torneo, un totale di otto match point giocati e una vittoria che assomiglia a un lungo sospiro di sollievo per la n.2 del mondo, Aryna Sabalenka, vincitrice contro l'americana n.64 del mondo Peyton Stearns a più di un mese di distanza dal suo successo agli Australian Open e due settimane dopo la sconfitta incassata nel primo turno dell'Open di Dubai per mano di Donna Vekic: "Questo resterà agli annali come uno dei match più folli che abbia mai giocato durante la mia carriera", ha esordito la bielorussa davanti ai microfoni, "sono davvero contenta di non aver mollato e di avercela messa tutta, rimanendo in partita e lottando su ogni punto, anche se non ho giocato il mio miglior tennis e lei continuava a imperversare".

Il momento clou si è vissuto nel terzo set quando appaiate sul 4-4 Sabalenka ha ceduto il servizio consentendo all'americana di presentarsi alla battuta per chiudere il match: "Sul primo match point non so come ho risposto e sono riuscita a mandare di là quel suo servizio, ho tirato un rovescio incrociato e lei non se lo aspettava".

"Sul secondo ho avvertito la sua tensione e mi sono detta che forse era una buona occasione per provare a rimanere ancora attaccata al match. Ho vinto quel game perché lei ha iniziato a pensare troppo. Buon per me perché ne sono stata felicissima".

Felicità, certo. Ma anche molta adrenalina per superare quello che avrebbe potuto essere un momento molto delicato: "Quando ho preso quella storta all'inizio ho sentito dolore ma poi lentamente mi sono sentita meglio e sapevo che ero pronta per giocare. Ma sul momento ho pensato 'oddiom cos'ho sbagliato, perché deve succedere a me?'. Comunque, quella storta era la prova che stavo facendo di tutto per mandare di là tutte le palle che mi piovevano addosso. Adesso sto meglio, vedremo domani, ma ho un gran team e sono sicura che faranno in modo di rimettermi in sesto per il prossimo match".

Una volta tornate sul 5-5 le emozioni non sono finite. Nei due game successivi infatti nessuna delle due giocatrici in campo è riuscita a mantenere il servizio e così, pur senza alcun match point fronteggiato, si è giunti a un tie break che dopo aver visto Sabalenka portarsi avanti sul 5-3 ha dovuto subire la rimonta dell'americana, brava ad annullare tre match point per riportarsi sul 6-6 salvo infine arrendersi alla quarta occasione per l'8-6 con cui si è chiuso il parziale: "Avevo visto le sua partite, e non mi ha affatto sorpresa. Sapevo cosa mi aspettava. Lei sa colpire davvero molto forte, e non in modo piatto ma carico di spin, colpi pesanti, con un ritmo molto più simile a quello degli uomini e poi ha un dritto incredibile: un colpo pazzesco. Però io mi sono allenata molto con i miei sparring partner abituandomi a questo ritmo in vista di questa partita e sono contenta di essere riuscita a metterle questa pressione addosso".



