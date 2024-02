Chennai Open, al via lunedì su Supertennis con quattro italiani in tabellone

Lunedì 5 febbraio prenderà il via il "Chennai Open", torneo Challenger ATP dotato di un montepremi di ben 133mila dollari disputato sul cemento all'aperto della metropoli indiana, trasmesso in diretta esclusiva da SuperTennis e SuperTennix e vinto l'anno scorso dall'australiano Max Purcell.

Molto nutrito il contingente di giocatori italiani che quest'anno proverà a dare l'assalto al titolo. A guidare il gruppo sarà la testa di serie n.1 Luca Nardi, che all'esordio affronterà un avversario proveniente dalle qualificazioni.

Stefano Napolitano - n.5 del tabellone - se la vedrà invece al primo turno contro il giapponese Kaichi Uchida, n.351 del mondo allenato da coach Norberto Valsecchi, da lui mai affrontato in ca Gli altri due italiani presenti in tabellone sono il n.280 del ranking Enrico Dalla Valle, atteso anch'egli da un esordio contro un qualificato, e da Samuel Vincent Ruggeri, n.270 del ranking che affronterà Aziz Dougaz, turco mancino n.5 del tabellone. I due si affronteranno a Chennai per la prima volta in carriera.

TABELLONE SINGOLARE

TABELLONE DOPPIO

ORDINE DI GIOCO

TABELLONE QUALIFICAZIONI

LIVE RESULTS