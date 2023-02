Cherbourg: Zeppieri batte Choinski e vola in finale

Giulio Zeppieri, 21 anni e numero 166 del mondo, si è qualificato per la finale del challenger di Cherbourg superando per 64 36 63 in un'ora e 56 minuti il britannico Jan Choinski (252 Atp).

Zeppieri ha chiuso con 15 ace in 14 turni di battuta, 2 doppi falli, il 63% di prime con cui ha fatto l'83% dei punti. Ma è stato devastante anche perché ha annullato 8 delle 9 palle break concesse al rivale. L'unico momento buio ha coinciso con il break subito nel secondo game del secondo set che gli è costato il parziale. Nel secondo set infatti Zeppieri ha mancato 3 palle del contro break.

Decisi i due break messi a segno da Zeppieri che ha strappato la battuta al rivale nel quinto game del primo set (3-2 poi confermato nel 4-2 salvando due palle break) e nel sesto game del terzo set (4-2). Quando sul 5-3 del terzo Zeppieri è arrivato a servire per il match, le sue gambe non hanno tremato ed ha chiuso con 3 ace consecutivi.

In finale Zeppieri attende il vincente del derby francese tra Antoine Escoffier (201 Atp) e Titouan Droguet (266). L'azzurro non ha precedenti con nessuno dei due francesi. Per Zeppieri quella di domani sarà la seconda finale challenger della carriera dopo quella vinta nell'agosto 2021 a Barletta su Flavio Cobolli.

ORDINE DI GIOCO

TABELLONE SINGOLARE

TABELLONE DOPPIO

TABELLONE QUALIFICAZIONI