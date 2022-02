Chi sta peggio di Medvedev, nell’equilibrio fra Yin e Yang?

Federer? Non sa ancora se a marzo potrà correre, chissà se davvero potrà coronare il sogno di tornare in pista per luglio, a Wimbledon, la sensazione è che voglia sempre tornare ma mai come adesso è lontano dall’addio. Nadal? L’Extraterrestre, ancora una volta miracolato, ha appena ritoccato il record di 21 Slam e già alza ancora l’asticella: “Non credo basterà quella quota”, è perplesso sul ritorno al torneo di Acapulco del 21 febbraio e si vede invece di nuovo in gara al primo Masters 1000 della stagione, il 7 marzo a Indian Wells.

Djokovic? Sognando vendetta, tremenda vendetta, sin da Dubai, dov’è iscritto il 21 febbraio, sta sfogando nell’allenamento la doppia sconfitta, politica, ai confini dell’Australia, e sportiva, agli Australian Open, quand’ha lasciato via libera proprio all’ultimo avversario che avrebbe voluto vedere sul trono, l’indomabile Rafa, che così ha ufficialmente resuscitato. I Big 3 stanno così, gli aspiranti stregoni stanno peggio. Sascha Zverev, mentre si lecca le ferite del suo ego straripante ed auto-lesionistico, ritrova la fiducia picchiando duro sugli avversari al torneo di Montpellier. Stefanos Tsitsipas, è in gara da domani a Rotterdam, magari guarito al gomito e sicuramente più determinato a dare concretezza alle grandi promesse tennistiche. E Daniil Medvedev? La prima tappa di ritorno è fissata anche per lui il 21 febbraio sul cemento di Acapulco. Ma i problemi che lo riguardano sono altri e più complicati.

Paradiso o inferno?

Il numero 2 del mondo, l’orso russo che è arrivato a un passo dal secondo Major consecutivo, dopo aver stoppato il Grande Slam di Djokovic agli US Open, ha le ossa rotte proprio come tanti altri che hanno bussato alle porte del Paradiso.

Andy Murray ha pagato gli sforzi giocandosi tutte due le anche; Juan Martin Del Potro - a quanto sembra, oltre al fisico, si è rovinato anche il patrimonio lasciandolo nelle mani del papà, sprovveduto di finanza; Stan Wawrinka sta ricominciando in questi giorni a palleggiare dopo una serie incredibile di infortuni; Marin Cilic ci ha messo anni per ritrovare un po’ di vena offensiva alla “o la va o la spacca”; Dominic Thiem ha rinviato ulteriormente il rientro dopo i guai al polso e la sconfortante perdita di fiducia e di motivazioni.

Fisicamente, Daniil sta bene, anche se dimenticherà a fatica le ferite della finale di Melbourne quand’ha avuto il match in pugno fino al 6-2 7-6 3-2, con Rafa 0-40 sul proprio servizio. Non è solo questo, “ci sta”, come ha chiosato lui sportivamente applaudendo il sublime avversario. Ma era convinto di essere più avanti, di essere molto più forte del giocatore che veniva battuto dallo stesso Nadal nella finale degli US Open 2019 e di quello che dodici mesi fa cedeva sempre in finale ma in modo fin troppo netto contro Djokovic a Melbourne. Basta un trionfo Slam in quattro finali contro i mostri a saziare l’appetito di grandezza di un semidio come Daniil?

Yin e Yang

Medvedev, provetto scacchista, ha perso la partita psico-fisica con Rafa Nadal e il suo coach, Gilles Cervara, è subito partito al contrattacco per riparare le falle di questo squarcio. “Sono molto orgoglioso di quanto ho visto e ho avvertito in ogni match degli Australian Open. Mi congratulo molto con lui, soprattutto nei quarti, in semifinale e anche in finale, ha avuto una forza interiore molto forte durante le battaglie che ha sostenuto”.

Il problema vero non è infatti il tennis, come ha specificato Medvedev: “Se parliamo di gioco, non sono deluso, ci sono solo piccole cose, dettagli, che avrei potuto migliorare se avessi voluto vincere. Ma questo è il tennis, e questa è la vita. Rafa ha giocato in modo irreale ed ha alzato il livello. Quand’ero avanti due set a zero mi sono detto: “Vai, cerca i i punti decisivi”. Nel quinto set, mi dicevo: “Fallo correre”. Ma è stato davvero irreale, ha giocato davvero alla, grande, perciò non ho rimpianti sul gioco. Cercherò di continuare a lavorare ogni giorno di più e più duramente per migliorare e dare il massimo, e cercare di essere il campione di qualcuno di questi grandi tornei, un giorno”.

Dal credo della sua guida spirituale e tecnica, Gilles Cervara: “Al giorno d’oggi si è molto più cattivi nei rapporti umani, si usa solo la forza e la rabbia. Io penso che anche la dolcezza e l’empatia non sono da sottovalutare, così cerco sempre di essere equilibrato nei miei rapporti. Seguo la filosofia dello Yin e dello Yang: non può esistere una cosa senza l’opposto, quindi bisogna essere duri e dolci assieme. Daniil è d’accordo con me”.

Dev’essere per questo che, dopo aver ingiuriato in tutti i modi l’arbitro del match contro Tsitsipas per tirarsi fuori dai guai, popoli Daniil gli ha stretto la mano e gli domandato pubblicamente scusa, senza però evitarsi i 12mila dollari australiani di multa (8400 Usa).

Altri problemi

Deluso dai Big 3, frustrato dalla fittizia forza atletica dei suoi 25 anni impotenti contro gli stupefacenti 35 di super-Rafa, scosso dalla bocciatura a un passo dal traguardo del numero 1 del mondo, ricacciato nel gruppo dei pretendenti, insieme a Zverev e Tsitsipas dei quali si sente superiore, Medvedev ha scoperto un nemico in più. “Ricordo che in tanti si auguravano che i giovani crescessero, migliorassero e lottassero per salire al vertice giocando alla pari coi più forti nelle finali dei grandi tornei. E mi sono caricature davvero forte per dare dei grossi problemi ai migliori. Penso però che mi mentissero perché ogni volta che vado in campo per questi grandi match non vedo tanti che vogliono davvero che io vinca”. Come farà Cervara a fargli capire i contrastanti sentimenti della gente, un po’ legati allo spettacolo che ha pagato ed è meglio che si allunghi un altro po’ e regali qualche emozione in più, un po’ ai ricordi dei bei tempi andati, propri, trascorsi insieme agli eroi, oggi spelacchiati e sul viale del tramonto? Niente di personale, Daniil, è solo questione di Yin e Yang, se davvero l’hai capito.