Classifica ATP: best ranking Sinner, Djokovic torna numero 1

Jannik Sinner archivia il Sunshine Double con la terza sconfitta in una finale ATP della carriera, la seconda su due a Miami e in un Masters 1000. La terza finale stagionale dopo quella vinta a Montpellier e quella persa a Rotterdam sempre contro Daniil Medvedev che in Florida l'ha sconfitto per la sesta volta di fila, consente comunque a Sinner di eguagliare il suo best ranking e risalire alla posizione numero 9 della classifica ATP.

Capace di battere a Miami due Top 10, Andrey Rublev e Carlos Alcaraz, dopo i primi tre mesi dell'anno Sinner lascia la Florida con buone sensazioni. E con un significativo quarto posto nella Pepperstone ATP Live Race To Turin, la classifica che considera i soli piazzamenti del 2023 che farà emergere i qualificati per le Nitto ATP Finals di Torino. Davanti all'altoatesino, alla vigilia della lunga stagione sulla terra rossa in Europa, ci sono oggi solo Medvedev, Novak Djokovic e Alcaraz.

A Miami ha gioito anche Lorenzo Sonego che ha raggiunto gli ottavi di finale battendo l'ex Top 5 Dominic Thiem, Daniel Evans e Frances Tiafoe (numero 29 e 14 al momento del match). Così è tornato fra i primi 50 del mondo, alla posizione numero 47 questa settimana.

Complessivamente, sono 18 gli italiani in Top 200. E' scivolato fuori Flavio Cobolli (204, -27) che ha perso i punti del titolo vinto nel Challenger di Zadar nel 2022. Arretra anche Nardi, che non può più conteggiare i punti della vittoria al Challenger di Lugano.

RANKING ATP, LA TOP 20 ITALIANA (03-04-2023)

1 (9) Jannik Sinner 3.345 punti +2

2 (21) Lorenzo Musetti 1.840

3 (22) Matteo Berrettini 1.742 +1

4 (47) Lorenzo Sonego 915 +12

5 (96) Marco Cecchinato 605

6 (97) Fabio Fognini 593 -6

7 (115) Francesco Passaro 497

8 (116) Matteo Arnaldi 496

9 (121) Giulio Zeppieri 489 +3

10 (135) Raul Brancaccio 431 +1

11 (154) Mattia Bellucci 380 -6

12 (161) Luca Nardi 372 -31

13 (166) Franco Agamenone 359 -2

14 (173) Francesco Maestrelli 348 -2

15 (175) Andrea Pellegrino 332

16 (180) Luciano Darderi 328 -7

17 (181) Riccardo Bonadio 325 -5

18 (192) Matteo Gigante 304 +7

19 (201) Andrea Vavassori 293 +1

20 (204) Flavio Cobolli 286 -27

Classifica ATP: Djokovic inizia la 381ma settimana da numero 1

La sconfitta contro Sinner a Miami riporta Novak Djokovic in vetta alla classifica ATP. Il serbo inizia la sua 381ma settimana in carriera da numero 1 del mondo e già è a Monte Carlo per allenarsi in vista del Masters 1000 della prossima settimana.

Sarà la prossima tappa del duello con Alcaraz, che si era ripreso la vetta della classifica due settimane fa grazie al titolo conquistato al BNP Paribas Open, il Masters 1000 di Indian Wells, prima tappa del Sunshine Double. A 19 anni e undici mesi, Alcaraz può già vantare 21 settimane complessive da numero 1 del mondo da quando esiste il ranking computerizzato introdotto nel 1973. E' al sedicesimo posto per numero di settimane da numero 1 tra i 28 che hanno raggiunto questa posizione almeno una volta negli ultimi cinquant'anni.

In Top 10 guadagnano una posizione Daniil Medvedev (n.4) e Andrey Rublev (6). Da segnalare anche il nuovo best ranking di Emil Ruusuvuori (37, +17). Il finlandese, sconfitto da Sinner nei quarti a Miami, è il giocatore che ha guadagnato più posizioni rispetto alla precedente classifica, pubblicata alla fine del torneo di Indian Wells, tra gli attuali Top 50.

In Top 100, invece, il primato spetta alla rivelazione di Miami, Christopher Eubanks, che a 26 anni riesce a centrare l'obiettivo di entrare per la prima volta tra i primi 100 del mondo (85, +34).

Lo festeggia già a 18 anni e 10 mesi, invece, il vincitore del Challenger di Sanremo Luca Van Assche (91, +17), ottavo francese capace di entrare in Top 100 prima di compiere 19 anni da quando esiste il ranking ATP computerizzato introdotto nel 1973. Prima di lui ci erano riusciti Thierry Tulasne (17 anni e 2 mesi), Richard Gasquet (17 anni e 3 mesi), Fabrice Santoro (17 anni e 4 mesi), Guy Forget (17 anni e 7 mesi), Yannik Noah (17 anni e 11 mesi), Henry Leconte (18 anni e 8 mesi) e Gael Monfils (18 anni e 8 mesi).

RANKING ATP, LA TOP 20 (03-04-2023)

1 Novak Djokovic (SRB) 7.160 +1

2 Carlos Alcaraz (ESP) 6.780 -1

3 Stefanos Tsitsipas (GRE) 5.770

4 Daniil Medvedev 5.150 +1

5 Casper Ruud (NOR) 5.005 -1

6 Andrey Rublev 3.470 +1

7 Felix Auger-Aliassime (CAN) 3.450 -1

8 Holger Rune (DEN) 3.370

9 Jannik Sinner (ITA) 3.345 +2

10 Taylor Fritz (USA) 3.065

11 Karen Khachanov 2.855 +5

12 Hubert Hurkacz (POL) 2.750 -3

13 Cameron Norrie (GBR) 2.735 -1

14 Rafael Nadal (ESP) 2.715 -1

15 Frances Tiafoe (USA) 2.665 -1

16 Alexander Zverev (GER) 2.410 -1

17 Pablo Carreno Busta (ESP) 2.185

18 Tommy Paul (USA) 2.090 +1

19 Alex de Minaur (AUS) 2.050 -1

20 Borna Coric (CRO) 1.890