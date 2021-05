Classifica ATP: dietro Djokovic torna Medvedev, Berrettini al 9° posto

Due variazioni – piuttosto significative, in particolare per il tennis azzurro - nella Top 10 della classifica mondiale ATP, sempre guidata da Novak Djokovic. Tornato in vetta dopo l’ottavo titolo a Melbourne nel gennaio 2020 (i trofei Down Under per lui sono diventati nove con il trionfo di fine febbraio), dopo aver tolto a Roger Federer il record all-time, il 33enne serbo porta a 320 le sue settimane complessive sul trono. Nole, diventato per la prima volta numero 1 del mondo il 4 luglio 2011 e al suo quinto periodo in cima al ranking ATP, chiudendo l’anno sulla prima poltrona per la sesta volta aveva eguagliato pure il primato di Pete Sampras.

Alle sue spalle ritorna il russo Daniil Medvedev (1683 i punti di differenza da Djokovic), che scavalca Rafa Nadal, dal canto suo in grado di allungare la striscia record a 816 settimane consecutive in top ten. Quindi al quarto posto l’austriaco Dominic Thiem, a precedere il greco Stefanos Tsitsipas. Con il titolo nel “1000” di Madrid consolida la sesta posizione il tedesco Alexander Zverev, seguito dal russo Andrey Rublev e dall’elvetico Roger Federer, mentre la finale nella capitale spagnola – la prima per lui in un “1000” – consente a Matteo Berrettini - entrato in top ten nel novembre 2019 – di salire al nono posto sopravanzando l’argentino Diego Schwartzman.

Grazie alla semifinale nel “1000” di Madrid sale sei posizioni fino al numero 16, suo nuovo best ranking, il 22enne norvegese Casper Ruud. Ritoccano il proprio record personale anche il kazako Alexander Bublik, ora al 40° posto, con un progresso di 4 gradini, il tedesco Dominik Koepfer, ora al 50° posto ATP, e il 21enne australiano Alexei Popyrin, con un balzo di 15 posizioni così da portarsi al numero 61.

Fuori dalla Top 100 è best ranking per il Next Gen spagnolo Carlos Alcaraz, che si porta al 114esimo posto (+6), per l’olandese Tallon Griekspoor, che avanza di 13 posizioni salendo al numero 130,

come pure per il peruviano Juan Pablo Varillas, vincitore del titolo nel challenger di Biella e adesso alla casella 133 (+17). Sono da record personale pure i portoghesi Frederico Ferreira Silva, al numero 170 (+4), e il francese Alexandre Muller, al 189esimo posto (+13).

CLASSIFICA ATP - TOP TEN

1 Djokovic, Novak (SRB) 0 11.463 punti

2 Medvedev, Daniil (RUS) +1 9.780

3 Nadal, Rafael (ESP) -1 9.630

4 Thiem, Dominic (AUT) 0 8.365

5 Tsitsipas, Stefanos (GRE) 0 7.610

6 Zverev, Alexander (GER) 0 6.945

7 Rublev, Andrey (RUS) 0 6.000

8 Federer, Roger (SUI) 0 5.875

9 BERRETTINI, Matteo (ITA) +1 4.048

10 Schwartzman, Diego (ARG) -1 3.765

Nella settimana degli Internazionali BNL d’Italia il tennis tricolore si gode due giocatori fra i primi 20 e di nuovo dieci suoi esponenti nei top 100 della classifica mondiale maschile. La finale a Madrid, prima per lui in un “1000”, sale in nona posizione Matteo Berrettini, entrato prepotentemente in Top 10 a novembre 2019 a coronamento di una stagione in continua ascesa per il 25enne romano, quarto italiano nell’Era Open a riuscire in tale impresa e terzo per record in classifica dietro Panatta (numero 4) e Barazzutti (numero 7) e davanti a Fognini (numero 9). Sono stabili Jannik Sinner al numero 18 (suo best ranking) e Fabio Fognini, 28esimo, come pure Lorenzo Sonego (numero 33). Un passo indietro per Stefano Travaglia (69°) e Salvatore Caruso, ora numero 81, mentre avanza di un gradino Lorenzo Musetti (con i suoi 19 anni da poco compiuti il più giovane giocatore nella Top 100), che con l’82° posto ritocca il proprio best ranking. Conferma per Gianluca Mager al numero 90, risale una posizione Andreas Seppi (97°), mentre con un progresso di quattro posti Marco Cecchinato torna ad essere il decimo azzurro nei primi cento del ranking.

Ritoccano il proprio record personale pure Andrea Pellegrino (ora numero 235, +1) e il 18enne romano Flavio Cobolli, ora numero 449 ATP.

CLASSIFICA ATP - ITALIANI TOP 15

9 Berrettini, Matteo (ITA) +1 4.048 punti

18 Sinner, Jannik (ITA) 0 2.545

28 Fognini, Fabio (ITA) 0 2.003

33 Sonego, Lorenzo (ITA) 0 1.817

69 Travaglia, Stefano (ITA) -1 999

81 Caruso, Salvatore (ITA) -1 928

82 Musetti, Lorenzo (ITA) +1 917

90 Mager, Gianluca (ITA) 0 844

97 Seppi, Andreas (ITA) +1 814

100 Cecchinato, Marco (ITA) +4 796

137 Gaio, Federico (ITA) -1 548

161 Giannessi, Alessandro (ITA) -2 458

164 Fabbiano, Thomas (ITA) +1 439

167 Lorenzi, Paolo (ITA) -4 428

174 Giustino, Lorenzo (ITA) +1 413

Race to Turin: Berrettini 8° davanti a Sinner

RACE TO TURIN - LE PRIME 20 POSIZIONI

1 Tsitsipas, Stefanos (GRE) 0 2.930 punti

2 Rublev, Andrey (RUS) 0 2.580

3 Djokovic, Novak (SRB) 0 2.320

4 Medvedev, Daniil (RUS) 0 2.220

5 Zverev, Alexander (GER) +3 2.070

6 Karatsev, Aslan (RUS) -1 1.595

7 Hurkacz, Hubert (POL) -1 1.450

8 BERRETTINI, Matteo (ITA) +4 1.355

9 SINNER, Jannik (ITA) -2 1.265

10 Nadal, Rafa (ESP) -1 1.220

11 Ruud, Casper (NOR) -1 1.125

12 Bautista Agut, Roberto (ESP) -2 945

13 Bublik, Alexander (KAZ) +1 840

14 Evans, Daniel (GBR) +3 740

15 Ramos Vinolas, Albert (ESP) +1 700

16 Basilashvili, Nikoloz (GEO) -3 675

17 Carreno Busta, Pablo (ESP) -3 670

18 FOGNINI, Fabio (ITA) +3 660

18 Schwartzman, Diego (ARG) -1 660

20 Goffin, David (BEL) -3 650

…

29 SONEGO, Lorenzo (ITA) -4 520