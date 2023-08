Cleveland: Trevisan si ritira, Stearns al secondo turno

Si complica la marcia di avvicinamento di Martina Trevisan agli US Open. L'azzurra si è infatti ritirata dal suo match di primo turno del WTA 250 di Cleveland, "Tennis in the Land", (271.363$) per un problema muscolare avvertito al fianco destro che già nel corso del match le aveva procurato non pochi patemi sul punteggio di 1-6, 5-4 in favore dell'americana Stearns. Dopo aver perso il primo set in meno di mezz'ora, nel secondo parziale la toscana era sembrata ritrovare energie e smalto per riaccendere un match che sin lì era stato a senso unico. Colti tre break consecutivi nel secondo set, e in vantaggio 5-4, Trevisan è dovuta icorrere a un medical time-out che non ha potuto far altro che confermarle l'impossibilità di proseguire l'incontro. Rivestendo di un' incognita in più la sua marcia d'avvicinamento verso New York e l'ultimo Grand Slam della stagione.

Fa caldo a Cleveland e sulle prime il servizio dell'americana n.58 del mondo si dimostra impermeabile agli errori. Trevisan si ritrova così a rincorrere 4-1: concede break e ben 8 punti consecutivi alla sua rivale, inaugura con un doppio fallo il game successivo a cui seguono imprecazioni sparse, imprecisioni diffuse e una Stearns cui sembra riuscire tutto. Il game si chiude con un secondo doppio fallo, e una Trevisan che si dice "senza energie". La n.53 Wta prova il tutto per tutto, si costruisce due palle break, ma è ancora Stearns con 4 punti consecutivi a chiudere il game e incamerare il 1°set per 6-1: sono trascorsi appena 27' di gioco.