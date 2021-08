Cluj-Napoca: per Trevisan esordio contro Kristyna Pliskova (alle 13.30 in tv)

Giornata d’esordio per Martina Trevisan nel “Winners Open 2021”, nuovo torneo WTA 250 con un montepremi di 235.238 dollari che si sta disputando sui campi in terra battuta di Cluj-Napoca, in Romania.

La 27enne mancina di Firenze, n.100 del ranking e quarta testa di serie, deve vedersela con la ceca Kristyna Pliskova, n.123 WTA, gemella della top player Karolina, ex numero uno del mondo e recente finalista a Wimbledon: tra la giocatrice toscana e la 29enne di Louny non ci sono precedenti.

La prima testa di serie è la francese Alizè Cornet, n.59 del ranking, seguita nel seeding dalla tedesca Andrea Petkovic, n.91 WTA, dalla rumena Ana Bogdan, n.102 WTA, e appunto da Trevisan, n.100 WTA.

SuperTennis, la tv della Fit, segue in diretta e in esclusiva il nuovo WTA 250 di Cluj-Napoca. Questa la programmazione:

martedì 3 agosto - LIVE alle ore 09.30: Buzarnescu c. Tomova

alle ore 11.30: Szabo c. Kawa

alle ore 13.30: TREVISAN c. Kr.Pliskova

alle ore 15.30: Udvardy c. Bogdan

alle ore 17.30: Dulgheru c. Petkovic

mercoledì 4 agosto - LIVE alle ore 10.00, 12.00, 14.00 e 17.30

giovedì 5 agosto - LIVE alle ore 10.00, 12.00, 14.00 e 17.30

venerdì 6 agosto - LIVE alle ore 10.00, 12.00, 14.00 e 17.30

sabato 7 agosto - LIVE alle 14.00 e 16.00 (semifinali)

domenica 8 agosto - LIVE alle ore 16.00 (finale)

RISULTATI

“Winners Open 2021”

WTA 250

Cluj-Napoca, Romania

2 - 8 agosto, 2021

$235.238 - terra

SINGOLARE

(4) Martina Trevisan (ITA) c. Kristyna Pliskova (CZE)

QUALIFICAZIONI

Primo turno

(1) Panna Udvardy (HUN) b. Martina Di Giuseppe (ITA) 61 63

(10) Lucrezia Stefanini (ITA) b. Alexandra Ignatik (ROU) 36 62 60

(wc) Vanessa Popa Teiusanu (ROU) b. (11) Jessica Pieri (ITA) 76(4) 75

Turno di qualificazione

(3) Paula Ormachea (ARG) b. (10) Lucrezia Stefanini (ITA) 46 76(5) 64

ORDINE DI GIOCO

SINGOLARE

DOPPIO

QUALIFICAZIONI