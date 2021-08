Cluj-Napoca: Trevisan al via. Nelle “quali” tocca a Pieri e Stefanini, out di Giuseppe

Tre giocatrici italiane sono ai nastri di partenza delle qualificazioni del “Winners Open 2021”, nuovo torneo WTA 250 con un montepremi di 235.238 dollari che si disputa sui campi in terra battuta di Cluj-Napoca, in Romania.

Semaforo rosso per Martina Di Giuseppe, n.292 WTA, sconfitta all'esordio per 61 63, in poco meno di un'ora di gioco, dall'ungherese Panna Udvardy, n.172 WTA e prima testa di serie delle “quali”, mai affrontata primna in carriera.

Più tardi in campo Jessica Pieri, n.250 del ranking e 11esima testa di serie delle “quali”, a sorteggiata al primo turno con la 17enne rumena Vanessa Popa Teiusanu, senza ranking e in gara con una wild card: non ci sono precedenti tra le due.

Avversaria rumena anche per Lucrezia Stefanini, n.248 WTA e decima testa di serie, opposta all’esordio ad Alexandra Ignatik, n.264 della classifica mondiale: si tratta del primo confronto diretto tra la 23enne toscana di Carmignano e la 31enne di Bucarest.

Già nel main draw è invece Martina Trevisan, n.102 del ranking e quarta testa di serie, che dovrà vedersela al debutto con la ceca Krystina Pliskova, n.132 WTA, gemella della top ten Karolina, recente finalista a Wimbledon: anche in questo caso si tratta di una sfida inedita.

La prima testa di serie è la francese Alizè Cornet, n.63 del ranking, seguita nel seeding dalla tedesca Andrea Petkovic, n.97 WTA, dalla rumena Ana Bogdan, n.101 WTA, e appunto dalla Trevisan, n.102 WTA.

SuperTennis, la tv della Fit, segue in diretta e in esclusiva il nuovo WTA 250 di Cluj-Napoca. Questa la programmazione:

lunedì 2 agosto - LIVE alle ore 10.00, 12.00, 14.00 e 17.30

martedì 3 agosto - LIVE alle ore 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 e 17.30

mercoledì 4 agosto - LIVE alle ore 10.00, 12.00, 14.00 e 17.30

giovedì 5 agosto - LIVE alle ore 10.00, 12.00, 14.00 e 17.30

venerdì 6 agosto - LIVE alle ore 10.00, 12.00, 14.00 e 17.30

sabato 7 agosto - LIVE alle 14.00 e 16.00 (semifinali)

domenica 8 agosto - LIVE alle ore 16.00 (finale)

RISULTATI

“Winners Open 2021”

WTA 250

Cluj-Napoca, Romania

2 - 8 agosto, 2021

$235.238 - terra

SINGOLARE

(4) Martina Trevisan (ITA) c. Krystina Pliskova (CZE)

QUALIFICAZIONI

Primo turno

(1) Panna Udvardy (HUN) b. Martina Di Giuseppe (ITA) 61 63

(10) Lucrezia Stefanini (ITA) c. Alexandra Ignatik (ROU)

(11) Jessica Pieri (ITA) c. (wc) Vanessa Popa Teiusanu (ROU)

ORDINE DI GIOCO

SINGOLARE

DOPPIO

QUALIFICAZIONI