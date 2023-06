Coach Ferrero lancia Alcaraz: “È pronto e sa di poter vincere”

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si stanno contendendo il numero uno della classifica mondiale da quasi un anno, eppure sono passati più di dodici mesi dalla loro ultima (e unica) sfida, nel 2022 a Madrid. L’attesa per vederli finalmente uno contro l’altro, gradualmente aumentata turno dopo turno in questo Roland Garros, terminerà venerdì sul Court Philippe-Chatrier, quando i due scenderanno in campo a giocarsi un posto nella finale del secondo Slam stagionale. Il precedente dello scorso anno diede ragione ad Alcaraz, a segno per 6-7 7-5 7-6, ma secondo coach Juan Carlos Ferrero conterà gran poco.



“Non credo – ha detto davanti ai giornalisti l’ex numero 1 del ranking – che quel successo rappresenterà un vantaggio per Carlos. In questo momento lui e Novak sono i migliori due giocatori del mondo. Djokovic ha molta più esperienza di Alcaraz in questo tipo di incontri, ma Carlos ha una volta enorme di giocare la semifinale. Ha iniziato a pensarci sin dall’inizio del torneo. Per arrivarci sono servite cinque vittorie e tanta pazienza, ma ora che la sfida è realtà credo sia pronto. Sono questi i momenti per i quali ci si allena”.



“Carlos – ha detto ancora “Mosquito” – ha tanta voglia di vincere, crede molto in se stesso e pensa di potercela fare. Ma tutti conosciamo Djokovic: ha vinto 22 titoli Slam e darà il massimo, lotterà fino all’ultima palla. Anche lui, come noi, proverà a preparare il match nel miglior modo possibile. Proveremo a studiare alcune situazioni tattiche, a lavorare sull’atteggiamento e su come affrontare la sfida. Mi aspetto una partita molto difficile ed equilibrata. Entrambi giocano a un livello pazzesco”.

Nella crescita di Alcaraz, è naturale che i big di oggi siano stati una fonte d’ispirazione. Ma Ferrero non ha mai cercato di portare il suo assistito a copiarne lo stile. “Io ho sempre studio il gioco di Carlos – ha detto ancora –, cercando di trovare ciò che funzionasse meglio per lui. Gli esempi di Rafa, Novak e Roger sono serviti dal punto di vista dell’atteggiamento, e della loro capacità di essere motivati per lottare in ogni singolo torneo. Ma dal punto di vista tecnico è impossibile cercare di copiare qualcuno. Ognuno ha le sue qualità, e io cerco di lavorare per rendere ogni giorno migliori quelle di Carlos, per aiutarlo a diventare uno dei più forti del mondo”.

Nella semifinale contro Tsitsipas, Alcaraz ha giocato un tennis di livello altissimo, deludendo chi si aspettava una battaglia. Semplicemente è stato troppo superiore, confermando di essere già di un’altra pasta rispetto a tutti gli aspiranti numeri uno che l’hanno preceduto (e a differenza sua non sono riusciti ad arrivare davanti a tutti). “Mi ha impressionato il suo livello – ha detto ancora Ferrero –, anche se dopo cinque anni insieme a lui so bene cosa è in grado di fare. So che può giocare a questi ritmi. Ciò che mi ha colpito di più non è stato tanto come ha giocato, ma come riesca a tirare fuori il meglio di sé nei momenti importanti e contro gli avversari più forti. È importantissimo”.



Alcaraz impressiona per la completezza del suo tennis. In campo riesce a fare tutto, sempre. “Se gli chiedessi di andare a rete sul match-point, è capace di farlo. Di rispondere e buttarsi a rete, idem. Può giocare una palla corta. Può scambiare per dieci colpi o cercare il vincente alla seconda palla, con la stessa efficacia. Sa fare tutto. Fisicamente è al cento per cento: si trova esattamente nella situazione in cui desidera essere per giocare un match come quello che lo attende”.



A soli vent’anni, Alcaraz ha già fatto cose che fra coloro che non si chiamano Djokovic, Nadal o Federer non si vedevano da un pezzo. “Cresce molto velocemente – ha aggiunto Ferrero –, e credo sia pronto per fare grandi cose. Non so se questo possa essere il suo torneo, ma ha il livello per vincere. Sogna sempre in grande, crede tantissimo in se stesso e quando scende in campo pensa di poter vincere contro chiunque. Poi ovviamente bisogna giocare la partita e trasformare l’ambizione in realtà, ma credere nei propri mezzi è qualcosa di molto importante. Lui lo fa”. E funziona eccome.