Cocciaretto e Paolini a SuperTennis: vigilia di orgoglio e sorrisi - VIDEO

Ottimismo misurato, nessun proclama urlato, tanta voglia di lavorare e migliorarsi. Con questo spirito Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini, le due azzurre in Top 40 questa settimana, hanno raccontato a SuperTennis la vigilia dello US Open. Saranno proprio loro le prime italiane a scendere in campo, le uniche delle cinque in tabellone impegnate nella prima giornata. Due partite che, come tutto il torneo, potrete seguire in chiaro su SuperTennis che per la prima volta nella sua storia trasmette in diretta e in esclusiva uno Slam.

Cocciaretto giocherà il secondo match dalle 17 (ora italiana) sul campo 4 contro Kaja Juvan, Paolini il quarto sul campo 13 contro Jelena Ostapenko. numero 20.

ITALIANI NELLA PRIMA GIORNATA, COSI' IN CAMPO

Secondo match dalle 17 ora italiana - Campo 13

[18]L.Musetti vs T.Droguet (FRA)

Secondo match dalle 17 - Campo 4

[29]E.Cocciaretto vs K.Juvan (SLO)

Terzo match dalle 17 - Campo 17

S.Travaglia vs [14]T.Paul (USA)

Terzo match dalle 17 - Campo 15

M.Cecchinato vs R.Safiullin

Quarto match dalle 17 - Campo 13

J.Paolini vs [20]J.Ostapenko (LAT)

Us Open, Cocciaretto: "Cambiate tante cose, ma sono sempre la stessa"

La 22enne di Fermo, numero 29 del mondo, cercherà di ottenere la sua prima vittoria in carriera allo US Open. L'anno scorso, al suo esordio nel torneo, perse al primo turno dopo aver superato le qualificazioni. Cocciaretto è proiettata verso un terzo turno contro la numero 1 del mondo Iga Swiatek.

"Quest'anno sono testa di serie ma il mio approccio non è cambiato - ha detto a SuperTennis -. Punto a migliorarmi, imparare, e penso sempre partita dopo partita".

A New York arriva anche forte del primo titolo WTA in carriera, vinto un mese fa a Losanna al termine di una settimana da romanzo tra maratone, interruzioni per pioggia, cerotti, fasciature e match-point salvati.

La vittoria in finale contro la francese Clara Burel l'ha proiettata per la prima volta in Top 30. "Il titolo a Losanna è stato inaspettato, venivo da una settimana in cui mi ero allenata pochissimo per cui avevo l'obiettivo di giocare partite e di allenarmi in torneo. Ho giocato tanto, partite davvero lottate. mi ha dato consapevolezza, perché vincere un titolo è sempre importante e bellissimo, ma i miei obiettivi restano gli stessi: star bene, giocare tutta la stagione e migliorarmi. E' uno step, non un punto di arrivo" ha spiegato a SuperTennis.

Durante il torneo, ha aggiunto, "ho avuto un problema alla spalla. Sono andata a Cincinnati per vedere come stavo e adattarmi all'ambiente, è la mia prima stagione qui in USA". Non è andata granché: ha perso all'esordio contro Sloane Stephens poi ha deciso di ritirarsi dal WTA di Cleveland a cui era iscritta e rientrare direttamente allo US Open. "Sto meglio, mi sto curando e adattando. Non ho troppe aspettative, entro in campo per migliorarmi" ha detto.

Alla vigilia dell'ultimo Slam dell'anno, si può già tracciare un iniziale bilancio della stagione. E il suo non può che essere positivo. "Sono contenta di aver giocato fino ad oggi con tutte le più forti al mondo, è stato molto formativo. Ci sono stati molti alti e bassi ma me lo aspettavo - ha concluso -. E' in fondo il mio primo anno completo nel circuito e non è mai facile per nessuno".

Paolini: "Ho capito che posso giocar bene anche sul duro"

A margine del media day, ha parlato a SuperTennis anche la numero 2 d'Italia, Jasmine Paolini, che affronta per la quarta volta il main draw dello US Open. Nel 2019 ha superato il primo turno e ceduto al secondo contro Vika Azarenka. Nel 2020 e nel 2022 si è fermata all'esordio, rispettivamente contro la francese Caroline Garcia e la polacca Iga Swiatek. Quella dell'anno scorso è stata la sua prima partita contro una numero 1 del mondo in carica, la prima per un italiana contro la n.1 WTA allo US Open dal 2013, dal successo di Serena Williams su Francesca Schiavone.

"Sto giocando bene dopo Wimbledon, la trasferta americana è stata abbastanza soddisfacente. Spero di tenere questo livello, sono contenta di come sto giocando" ha detto Paolini. La toscana ha già battuto Ostapenko, la campionessa del Roland Garros 2017, a Burnie, nelle qualificazioni dell'edizione 2014, nell'unico precedente confronto diretto. "Contro Ostapenko sarà un match duro, lei gioca molto sulla velocità, cerca di spingere sempre. Mi concentrerò sul mio gioco, proverò a muoverla" ha analizzato.

Allora sarebbe stato difficile immaginare che Paolini, con un tennis forgiato sulla terra rossa, avrebbe vinto sul duro il suo primo titolo WTA (Portorose 2021). E che su questa superficie avrebbe centrato, in due settimane consecutive, il primo ottavo e poi il primo quarto in un WTA 1000, quest'anno fra Toronto e Cincinnati.

"Quando ho vinto il primo WTA mi sono stupita del fatto che ci sono riuscita sul cemento. Secondo me conta anche la consapevolezza di poterci giocare, poi i tornei sonot anti su questa superficie. Ho capito che, al di là degli aggiustamenti, il tennis è quello, indipendentemente dalla superficie" ha detto.

A Flushing Meadows arriva con grande ottimismo e larghi sorrisi. "Il bello di New York - ha concluso - è che dormiamo a manhattan, possiamo uscire la sera anche se solo per una passeggiata. E' molto piacevole venire a giocare qua". Ma non sarà soltanto un'avventura.

Gli appassionati potranno quindi godere in diretta esclusiva dell’imperdibile spettacolo di un altro dei quattro tornei più importanti del mondo, con una programmazione ad hoc mai vista in chiaro in Italia per un torneo dello Slam. Gli incontri degli italiani saranno visibili sul canale lineare mentre fino a 9 campi al giorno saranno contemporaneamente coperti live da SuperTenniX. Sulla piattaforma di streaming (servizio gratuito per tutti i tesserati FITP) saranno disponibili on demand i principali match, gli highlights, le interviste e tanti altri contenuti esclusivi.

SuperTennis trasmetterà l’ultimo Slam dell’anno anche attraverso la tecnologia HbbTV (acronimo di Hybrid Broadcast Broadband TV) che permetterà, ai possessori di Smart TV abilitata sul digitale terrestre, di accedere ad altri 3 campi contemporaneamente, premendo il tasto verde del telecomando: in questo modo si aprirà una schermata mosaico (in gergo landing page) nella quale lo spettatore – con l’ausilio delle frecce presenti sul telecomando – potrà spostarsi per selezionare uno dei 3 campi, offerti quindi in aggiunta a quello contestualmente trasmesso in diretta sul canale lineare. Questi ulteriori 3 canali rimarranno accesi 24 ore su 24: una volta terminati i live, inizierà infatti una programmazione di differite, esattamente come sul canale lineare.