Cocciaretto-Pera a Parigi, un sogno per due: in palio il primo ottavo Slam

Per la prima volta Elisabetta Cocciaretto ha raggiunto il terzo turno al Roland Garros, e complessivamente in uno Slam. La 22enne di Fermo, n.44 WTA, affronterà Bernarda Pera, n.36 WTA. Statunitense nata a Zadar, in Croazia, Pera ha vinto due delle tre sfide precedenti con l’azzurra. Cocciaretto però si è imposta nel più recente confronto, nei quarti sul cemento di Hobart a gennaio.

A Parigi, dove era stata eliminata nelle qualificazioni nel 2021 nell'unica precedente partecipazione, Cocciaretto ha iniziato il suo percorso battendo una Petra Kvitova apparsa non al meglio. Ha così festeggiato la sua prima vittoria in carriera contro una Top 10. Il successo al secondo turno contro la svizzera Simona Waltert l'ha proiettata al miglior risultato in un major e virtualmente al numero 39 del ranking WTA.

La marchigiana finora non ha mai vinto tre partite di fila in un torneo WTA sulla terra battuta. I suoi migliori piazzamenti nel Tour restano i quarti a Palermo nel 2020 e Budapest nel 2022. Sul rosso, comunque, ha vinto sei titoli ITF e il WTA 125 di San Luis Potosì di quest'anno.

Anche Pera non è mai arrivata alla seconda settimana di uno Slam per la prima volta in carriera. La 28enne, alla sesta presenza nel main draw, ha già firmato il suo miglior risultato in carriera al Roland Garros grazie alle vittorie su Anett Kontaveit e Donna Vekic. Ha così raggiunto il terzo turno in un major per la terza volta in carriera. Finora ci era arrivata solo all'Australian Open, nel 2018 (sconfitta da Strycova) e nel 2023 (sconfitta da Cori Gauff).

Pera, una delle sei statunitensi arrivata al terzo turno al Roland Garros 2023, ha già vinto due titoli in carriera sul rosso, entrambi nel 2022 a Budapest e Amburgo.

Chi vince incontrerà Ons Jabeur, numero 7 WTA, oppure Olga Danilovic, numero 105, che si affrontano per la prima volta in carriera. La serba non ha ancora perso un set quest'anno a Parigi in cinque partite, tra qualificazioni e main draw. La tunisina non ha mai perso in uno Slam contro un'avversaria fuori dalle prime 100 del mondo dal 2015, quando era numero 140 nel ranking WTA.

LIVE SCORE

TABELLONE SINGOLARE FEMMINILE

TABELLONE DOPPIO FEMMINILE

TABELLONE QUALIFICAZIONI FEMMINILI

ORDINE DI GIOCO