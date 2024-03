Cocciaretto vola nei quarti a Charleston

Restando abbondantemente sotto l’ora di gioco, Elisabetta Cocciaretto ha centrato l’ingresso nei quarti di finale del "Fifth Third Charleston", torneo WTA 125 con 115.000 dollari di montepremi di scena sul cemento di Charleston, in South Carolina.

La 23enne di Fermo, n.60 del ranking e quarta favorita del seeding, dopo essersi imposta in due set sull’australiana Rodionova, n.104 WTA, ha rifilato più o meno lo stesso trattamento alla spagnola Marina Bassols Ribera, n.107 del ranking, passata attraverso le qualificazioni, liquidata per 60 63 in appena 53 minuti. Per la marchigiana si è trattato del terzo successo in altrettante sfide con la 24enne di Blanes (semifinali dell’ITF da 15mila dollari di Nules nel 2018 ed al primo turno di Monterrey lo scorso anno le precedenti).

Giovedì Cocciaretto si giocherà il pass per le semifinali con la statunitense McCartney Kessler, n.123 del ranking, proveniente dalle qualificazioni: tra l’azzurra e la 24enne di Calhoun, Georgia, non ci sono precedenti.

Stop al secondo turno, invece, per Martina Trevisan e Sara Errani. La 30enne mancina di Firenze, n.59 del ranking e terza testa di serie, dopo il successo in tre set sulla messicana Zarazua, n.101 WTA, ha ceduto 75 46 76(9), al termine di una maratona di oltre tre ore, alla francese Oceane Dodin, n.85 WTA, contro la quale aveva perso anche al secondo turno dell’Australian Open lo scorso gennaio.

La giocatrice toscana può recriminare per i quattro match-point non sfruttati contro la 27enne di Lille: due nel dodicesimo gioco del set decisivo ed altri due nel tie-break.

La 36enne di Massa Lombarda, n.100 WTA, invece, dopo aver regolato in due set la belga Wickmayer, n.89 del ranking, è stata battuta per 64 64, in poco più di un’ora e mezza di gioco, dalla cinese Yafan Wang, n.66 del ranking e sesta testa di serie del torneo, che si è così presa la rivincita per la sconfitta rimediata dalla romagnola al secondo turno delle qualificazioni dell’Australian Open del 2018.

