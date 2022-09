Combined Pula 8: stop in semifinale per Basso e Tabacco

Si avvia alla conclusione l'ottava settimana del 2022 di tennis professionistico a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, palcoscenico di un evento ITF combined, con due tornei da 25mila dollari di montepremi che si disputano sui campi in terra rossa del Forte Village.

Nel torneo maschile semifinali amare per Giorgio Tabacco e Andrea Basso. Il 19enne di Messina è stato sconfitto 64 64 dal tedesco Elmar Ejupovic, prima testa di serie del torneo, mentre il 28enne di Genova ha ceduto 62 46 64 al francese Titouan Droguet, secondo favorito del seeding.

Nel torneo femminile è finita nei quarti l'avventura di Martina Colmegna e Deborah Chiesa. La 25enne brianzola ha ceduto per 67(5) 63 62 alla svizzera Ylena In-Albon, prima favorita del seeding, che in semifinale affronterà la spagnola Rosa Vices Mas, terza testa di serie, mentre la 26enne trentina è stata battuta 62 63 dalla lettone Darja Semenistaja, quarta testa di serie, che si giocherà il pass per l'ultimo atto con la tedesca Noma Noha Akugue, settima favorita del seeding.